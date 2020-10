Ligue des champions - Andre Villas-Boas : "Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola, vous avez AVB et sa tactique"

Manchester City était trop fort pour vous?

André Villas-Boas : "On a un peu de malchance quand même... A cause du manque de tranquillité en première mi-temps, tu te fais du mal à toi-même en prenant un tel but contre une telle équipe. Rongier a voulu bien sortir le ballon. Puis le deuxième but nous a un peu tué. Associé à la fatigue de toujours défendre pour les contenir, on a payé sur la fin, et ça devient une défaite plus lourde, mais elle ne reflète pas tout a fait le match, je pense qu'on était correct. Je suis content de la réponse des joueurs en deuxième mi-temps."

Pourquoi avez-vous choisi de jouer à cinq (en défense) et sans Payet ni Benedetto?

AVB : "Huit équipe sur dix ont joué à cinq contre City, cette équipe maîtrise le jeu, la largeur, ils rentrent moins entre les lignes si tu joues à cinq. Payet et Benedetto ce sont des choix liés à la stratégie du match, pour chercher la vitesse dans le dos de l'adversaire. Mais Lorient (victoire 1-0 de l'OM) ou City ce n'est pas la même chose! Vous commencez à critiquez tous les choix que je fais. J'ai ce rapport franc avec vous, mais quand même il ne faut pas exagérer, City est City, a dépensé plus d'un milliard sur des années pour bâtir cette équipe, a un coach qui est un phénomène, joue la possession du ballon, comme avec le Bayern Munich ou Barcelone. Malheureusement Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola, malheureusement vous avez AVB et sa tactique..."

Cela devient difficile pour la qualification...

AVB : "La double journée contre Porto devient fondamentale. Ce serait mieux pour nous que City gagne ses deux matches contre l'Olympiakos, et que nous fassions des résultats contre Porto pour rêver des 8e de finale. Si Porto gagne le premier à la maison, ça deviendra très difficile. On a plutôt raté des points en Grèce qu'aujourd'hui contre un favori."