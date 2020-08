Finale de la Ligue des champions PSG-Bayern, Jour J : le manuel du supporter

♦ Sur quelle(s) chaîne(s) peut-on regarder le match ?

Sur RMC Sport pour ceux qui possèdent un abonnement. La chaîne a acquis les droits de la C1 jusqu'en 2021. Pas de panique pour ceux qui ne possèdent pas d'abonnement ! Ce soir, TF1 s'offre une nouvelle fois la finale de la Ligue des champions. La 1re chaîne d'Europe s'est arrangée auprès d'Altice (maison mère de RMC sports) pour avoir l'exclusivité de la diffusion en clair.

♦ Où regarder le match?

La solution la plus sûre est de rester chez soi d'autant plus que le match est diffusé en clair. Tout en n'omettant pas d'allumer la télé à 20 heures si l'on se trouve à Lisbonne, lieu de la rencontre. Il y a une heure de décalage horaire.

Pour ceux qui voudraient sortir, il est toujours possible de se rendre dans un bar en respectant les mesures de distanciation sociale. Mais, mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient les Fan zones proposées par la Ministre des sports mercredi sur BFM TV : le projet est annulé, la préfecture de Paris est contre.

Certains chanceux regarderont, eux, le match au Parc des Princes, le QG du PSG. La préfecture de police a autorisé le club à mettre en vente 5 000 places pour regarder la finale au sein du stade. Le prix de vente était d'environ 15 €. Toutes les places ont été vendues.

♦ Quelles seront les stations de métro fermées à Paris ?

À partir de 22 heures ce dimanche, les 17 stations de métro et de RER ci-dessous seront fermées au public.

Concorde (Lignes 1, 8 et 12), Champs-Elysées Clemenceau (lignes 1 et 13), Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9), George V (ligne 1), Charles de Gaulle Étoile (lignes 1, 2 et 6 et RER A) Argentine (ligne 1) Ternes (ligne 2), Courcelles (ligne 2), Victor Hugo (Ligne 2), Kléber (ligne 6), Alma-Marceau (ligne 9), Miromesnil (lignes 9 et 13), Saint-Philippe du Roule (ligne 9), Madeleine (lignes 8, 12 et 14), Iéna (ligne 9), Boissière (ligne 6), Avenue Foch (RER C)

♦ Quels lieux seront interdits aux voitures ?

Les sorties du périphérique porte Maillot, porte Dauphine et porte des Ternes seront fermées ce soir. L'avenue des Champs Élysées sera strictement piétonne.

♦ Où fêter l'issue du match ?

L'idée n'étant pas de fêter la propagation du virus, la préfecture de police a mis en place un dispositif autour des Champs Elysées, lieu-dit des fêtes d'après match, mais aussi aux alentours du Parc des Princes. Il est tout de même conseillé de rester chez soi, le contexte sanitaire étant ce qu'il est.

♦ Risque-t-on une sanction si l'on ne porte pas de masque ?

Oui, oui et oui ! La mairie est consciente qu'il n'est pas possible de contenir des supporters chez eux. En revanche elle compte bien faire appliquer les gestes barrières dans les rues de la capitale. Le non-port du masque sera systématiquement verbalisé sur l'avenue des Champs Élysées et aux alentours du Parc des Princes. Il sera obligatoire pour une durée de deux jours au moins, entre le dimanche matin 8h et le mardi matin 8h dans ces environs.

♦ Sera-t-il possible de porter un maillot du PSG à Marseille ?

Oui, finalement les autorités ont abrogé l'arrêt interdisant le port du maillot parisien dans la cité phocéenne, sous la pression de Gérard Darmanin, Ministre de l'intérieur. Le préfet de police s'est défendu vendredi en déclarant avoir pris cette décision par mesure de précaution, "pour protéger les supporters parisiens". Initialement la sanction était fixée à 30 000 euros d'amende et six mois d'emprisonnement.

♦ Y a-t-il un couvre-feu ?

Oui, les rassemblements seront interdits deux heures après la fin du match dans la capitale "de manière à permettre l’expression de la joie légitime des supporters tout en tenant compte de la situation sanitaire et en limitant les risques de troubles à l’ordre public" indique la préfecture de police.

Pour veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif, 2000 policiers de la préfecture de police, renforcés par 1000 policiers et militaires des compagnies républicaine de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile et 300 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris seront sur place.

"Des unités de forces mobiles sont en capacité de se projeter en tout point de la Capitale afin de faire cesser des regroupements violents qui pourraient être signalés." conclut la préfecture.