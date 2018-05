Cristiano Ronaldo : "C'était bien de jouer dans ce club"

Cristiano Ronaldo a largué sa bombe. Puis, il est repassé devant les caméras, avides d'en savoir un peu plus, et souhaitant s'assurer qu'il n'y avait pas de quiproquo. Mais le Portugais a plutôt confirmé ses dires. "Ce n'était peut-être pas le bon moment pour parler de choses personnelles. Peut-être que j'ai commis une erreur... ou non. Mais lorsque l'on est honnête, on dit parfois certaines choses au mauvais moment", a déclaré le quintuple Ballon d'or.

Certains verront dans ses déclarations encore un moyen de s'attirer la lumière un soir où il n'a pas brillé de lui-même. D'autres, comme les supporters du Real, commencent déjà à craindre le départ de leur joueur phare, présent à Madrid depuis 2009. Zinédine Zidane, lui-même, ne s'est pas montré très favorable à l'idée de laisser partir l'international portugais de 33 ans.

Lire aussi : Le Real Madrid s’offre un triplé historique (3-1)

"Si vous me demandez à moi, il doit absolument rester", a déclaré le coach du Real Madrid en conférence de presse d'après match. De son côté, Florentino Perez, le président du Real, a esquivé la question. Mais les propos du Portugais vont faire parler, au moins pendant quelques jours, si ce n'est quelques mois. Ce pourrait être le feuilleton du mercato estival.

"Je ne dis pas que je vais forcément partir. (...) On va d'abord profiter mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté", a finalement conclu Ronaldo.

En 2012, il avait déjà déclaré être "triste" de son sort au Real. Il avait ensuite signé un tout nouveau contrat, assorti d'une belle revalorisation salariale. Ronaldo a également été prolongé en 2016 avec, à la clé, un salaire annuel estimé à 23.6 millions d'euros. Son contrat court aujourd'hui jusqu'en 2021 et cette année il n'est plus le joueur le mieux payé du monde, détrôné par son rival Messi.

Alors que la plupart de ses coéquipiers (Varane, Marcelo, Benzema...) ont prolongé leur contrat récemment, CR7 laisse planer le doute. Une simple séance d'UV à la lumière médiatique ? Un moyen de pression sur le club pour un nouveau contrat ? Ou simplement la préparation d'adieux avec son public ? La réponse n'est semble-t-il pas pour maintenant.