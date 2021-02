Barça-PSG : grâce à un triplé de Kylian Mbappé, Paris frappe fort et s'impose en patron à Barcelone

La remontada n’est plus qu’un lointain souvenir. Près de quatre ans après cette soirée cauchemardesque de mars 2017, au cours de laquelle le Paris Saint-Germain avait périclité face au FC Barcelone, le PSG a enfin pris sa revanche au Camp Nou (4-1). À l’issue d’un match maîtrisé de bout en bout, les Parisiens ont impressionné et envoyé un message fort au reste de l'Europe.

Ce mardi soir, Paris a totalement assumé son statut de finaliste sortant de la compétition. À l’image de Kylian Mbappé, en feu et auteur d'un triplé sur la pelouse du Camp Nou, les joueurs parisiens ont haussé leur niveau de jeu pour aller chercher en seconde période une victoire méritée. Si Mauricio Pochettino, qui dirigeait son premier match européen avec sa nouvelle équipe, n’a pas encore totalement posé sa patte au PSG, des indices de ce que le technicien argentin veut mettre en place sont apparus ce mardi.

Une seconde période de rêve

Les dix premières minutes de la seconde période ont ainsi tout dit de la domination parisienne ce mardi soir. Mouvements, appels de balle, pressing à haute intensité… À 1-1, le PSG aurait pu prendre l’avantage à ce moment-là de la partie si Mbappé avait trouvé le cadre (47e) et si Marc-André Ter Stegen n’avait pas sorti une superbe parade sur une frappe de Moise Kean (50e). Mais ce début de second acte laissait entrevoir le basculement de la rencontre en faveur des Parisiens après un premier acte équilibré.

Car si le PSG aurait pu ouvrir le score dès la première minute de jeu sur une belle accélération en profondeur de Mbappé, Barcelonais et Parisiens étaient rentrés aux vestiaires sur un score de parité au terme d’une première période de toute beauté. Les artistes étaient de sortie et les actions de buts pleuvaient, avec des occasions pour Antoine Griezmann (14e, 37e) et Ousmane Dembélé (29e) pour le Barça, Mauro Icardi (19e, 45e), Laywin Kurzawa (35e) et Kean (38e) pour le PSG.

Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, Laywin Kurzawa crochetait maladroitement Frenkie de Jong dans la surface parisienne. Un penalty transformé avec sang-froid par Lionel Messi (27e) pour l’ouverture du score. Cinq minutes plus tard débutait le show Mbappé. Le champion du monde 2018 rappelait aux Barcelonais sa finesse technique, en égalisant dans un mouchoir de poche au cœur de la surface barcelonaise au terme d'une superbe action parisienne. En deuxième période, l'ex-prodige monégasque donnait ensuite l'avantage aux siens sur un centre en retrait d'Alessandro Florenzi (65e).

Le FC Metz, puis Paris

Auteur d'un seul but en huit matches de phases finales en Ligue des champions depuis son arrivée au PSG, Mbappé a fait taire toutes les critiques ce soir, en s'offrant un triplé à quelques minutes de la fin du match sur une contre-attaque parisienne (85e). Un but venu conclure une superbe soirée, au cours de laquelle le très bon Moise Kean avait également marqué sur un coup-franc tiré par Leandro Paredes (70e).

Le Barça, qui avait retrouvé des couleurs depuis quelques semaines, aura finalement sombré en deuxième période face au collectif impressionnant du PSG. Jusque-là, le FC Metz était le seul club français à s'être imposé au Camp Nou en Coupe d'Europe, en 1984, les Grenats avaient eux aussi gagné 4 buts à 1.

Paris repart donc de Barcelone avec un exploit en poche et la sensation du devoir accompli. Quatre ans après, la remontada est est désormais un lointain souvenir pour Marquinhos et ses partenaires. Ne reste plus qu'à confirmer le 10 mars prochain au Parc des Princes pour retrouver les quarts de finale.