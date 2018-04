Ligue des Champions : Bayern Munich - Real Madrid EN DIRECT

Après le sensationnel Liverpool - AS Roma d'hier, place à la seconde demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. A eux deux, Munichois et Madrilènes comptent 17 trophées dans la compétition. Autant dire qu'on va assister à un duel épique entre deux cadors de la plus belle des compétitions européennes. Suivez comme si vous y étiez, le direct commenté de cette rencontre avec les compositions d'équipes, les buts, les cartons et toutes les actions dangereuses.