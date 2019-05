Ligue 2 : Vainqueur de Niort, Brest retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine

Six ans après avoir quitté la Ligue 1, Brest va retrouver l'élite. Larges vainqueurs de Niort (3-0), les joueurs de Jean-Marc Furlan sont mathématiquement promus, alors qu'il reste une journée à disputer. Le Paris FC et Lens ont eux pris une belle option dans l'optique des barrages alors que dans le bas de tableau, Nancy et Valenciennes ont sauvé leur tête et resteront en Ligue 2 l'an prochain.