Ligue 2 : Sochaux sauve sa peau, Troyes, le Paris FC et Lens passeront par les barrages

Si Metz et Brest étaient déjà certains de retourner en Ligue 1, la lutte pour les playoffs a tenu toutes ses promesses, vendredi, lors de la 38e journée de Ligue 2. Si les dés étaient également jetés pour Troyes, qui ne pouvait plus perdre sa troisième place, le Paris FC (4e) et Lens (5e) étaient dans l'obligation de gagner pour ne pas connaître une énorme désillusion. Solides, les deux clubs ont tenu leur rang face à Orléans (5-2) et au GFC Ajaccio (1-0) pour s'offrir le droit de rêver à l'élite.