Ligue 1 : reprise les 7 et 8 août prochains, Trophée des champions à Tel Aviv... La LFP dévoile le calendrier de la saison 2021/2022

La LFP a dévoilé jeudi 11 mars la date de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2021/2022. L'élite du foot français reprendra les terrains les 7 et 8 août. Le Trophée des champions va lui se jouer pour la première fois en Israël à Tel Aviv, le dimanche 1er août.

A vos calendriers. Dans un communiqué publié jeudi 11 mars, la Ligue de Football Professionnel a donné les dates de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et c'est la deuxième division citée qui va ouvrir le bal. "La Ligue 2 BKT reprendra ses droits le week-end du 24 juillet 2021 et s’étendra jusqu’au samedi 14 mai 2022, date de la 38ème et dernière journée", explique le communiqué, avant de donner plus de détail sur le calendrier. Les deux matchs de Play-offs auront lieu les mardi 19 mai et vendredi 20 mai 2022. Les Barrages de Ligue 2 BKT, opposant le 18ème de Ligue 2 BKT au 3ème de National 1, ont été fixés les mercredi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour)."

La Ligue 1, quant à elle, fera son retour les 7 et 8 août 2021, et la 38e journée se fera lors d'un multiplex le samedi 21 mai 2022. "Les Barrages de Ligue 1 Uber Eats, opposant le 18ème de la saison de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT, sont eux fixés les jeudi 26 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour)."

Le Trophée des champions en Israël

Ce sera une première. La LFP a annoncé que le Trophée des champions, qui opposera le vainqueur du championnat de l'exercice précédent au gagnant de la Coupe de France 2021, se jouera au Bloomfield Stadium de Tel Aviv, en Israël, le dimanche 1er août 2021. "La Ligue de Football Professionnel et COMTEC Group se félicitent du retour du Trophée des Champions à l’étranger", explique le communiqué de l'instance du football français.