La LFP décide de passer la Ligue 2 de 20 à 22 clubs pour la saison 2020-2021, la FFF s'y oppose

L'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de ne pas appliquer de relégation à l'issue de la saison de Ligue 2. Le Mans et Orléans, les deux derniers du championnat lorsqu'il a été arrêté, sont donc sauvés. Par conséquent, la L2 se jouera à 22 la saison prochaine, puisque Pau et Dunkerque y accèdent depuis le National. Mais la Fédération française de football (FFF) pourrait s'opposer à cette décision, a annoncé aussitôt son président Noël Le Graët.

C'est une petite révolution, qui pourrait bien en devenir une plus importante. En décidant d'élargir la Ligue 2 à 22 clubs, ce qui implique de ne pas faire descendre deux équipes en National (Le Mans et Orléans), l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) a jeté un pavé dans la mare. Car la L2 deviendrait le seul championnat de foot en France à ne pas provoquer de relégation à l'issue de cette tronquée en raison de la pandémie du Covid-19, tout en accueillant deux nouveaux pensionnaires, issus du National, Dunkerque et Pau. Mais cette décision doit encore été validée par la fédération française. A l'heure qu'il est, les présidents de clubs sont toujours réunis en assemblée générale, en visioconférence.

Cette décision, prise à une courte majorité de l'assemblée générale selon trois sources proches des délibérations citées par l'AFP, doit permettre à Orléans et Le Mans, les deux derniers de L2 au moment de l'interruption de la saison, d'éviter la relégation. Mais elle devra être validée par le comité exécutif de la fédération pour être complètement actée, alors que le président de la FFF Noël Le Graët a dit souhaiter des promotions et relégations à tous les niveaux du football français.

Fin avril, la FFF avait d'ailleurs prévenu en conseil d'administration de la LFP qu'elle souhaitait "une cohérence d'ensemble entre les différentes divisions amateurs et professionnelle" et qu'elle serait "vigilante" sur cette question après avoir maintenu le principe des montées/descentes dans les catégories inférieures, selon le procès-verbal de la réunion. Cet élargissement de la 2e division française était souhaité par une majorité de pensionnaires de la L2, à en croire certains acteurs du football français. Mais il a fallu convaincre plusieurs équipes de Ligue 1 pour obtenir une majorité de l'assemblée générale, qui comprend aussi des représentants des familles du football (entraîneurs, joueurs...).

C'est donc un nouveau combat au plus haut niveau des instances du football français qui devrait débuter dans les prochaines heures. La Ligue 2 serait en effet le seul championnat, qu'il soit professionnel ou amateur, à ne pas enregistrer la moindre relégation à l'issue de cette saison tronquée en France.