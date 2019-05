Barrages de Ligue 2 : Lens vient à bout du Paris FC et défiera Troyes

Au bout du suspense de la séance de tirs aux buts, Lens est allé s'imposer à Charléty mardi face au Paris FC (1-1, 5 t.a.b à 4) lors du premier match des barrages de Ligue 2. Grâce à cette victoire, les Lensois, soutenus par plus de 7000 supporters, s'offrent le droit de défier Troyes, troisième de Ligue 2, en deuxième barrage vendredi. Avant de peut-être affronter le 18e de Ligue 1, les 30 mai et 2 juin prochains.

Lens a fait un tiers du travail, mais que ce fut dur. Dans un stade Charléty bouillant comme jamais il ne l’a été cet année avec la présence de plus de 7000 supporters nordistes, le RC Lens est allé chercher la victoire face au Paris FC au bout du suspense de la séance de penaltys. Thierry Ambrose avait ouvert le score (16e), mais Marko Maletic lui a répondu dans les tous derniers instants du temps réglementaire (93').

Dans un match rythmé, tendu et souvent haché par les fautes et l’excès d’engagement, le RC Lens a souffert, laissé la possession aux Parisiens (57 % contre 43 %). Mais ils ont su exploiter l’un de leurs rares ballons de but. Après une récupération dans le rond central, Souleymane Diarra a lancé Yannick Gomis à droite. Le Sénégalais centre à ras de terre pour Ambrose, qui ouvre le score seul dans la surface (16’).

La confusion, puis l'explosion pour le PFC

La suite du match, marquée par un faible nombre de tirs cadrés (5), s’est orientée vers une attaque-défense souvent à la faveur des hommes de Mecha Bazdarevic, qui ont même fait le même siège du gardien Sang et Or à l’heure de jeu. Les Lensois croyaient tenir leur premier ticket vers la Ligue 1. Avant le coup de tonnerre.

Sur un long dégagement de Vincent Demarconnay, Jonathan Pitroipa voit lui revenir la balle, décale Marko Maletic qui fusille Jean-Louis Leca. Le drapeau de hors-jeu se lève pour un hors-jeu du Burkinabé. Moment de flottement et de tension : l’arbitre central affirme que le ballon, touché par un Lensois de la tête à la réception, a remis l’ancien Rennais dans le jeu et valide le but. Le PFC égalise au bout du suspense, Les Lensois sont furieux, Charléty explose.

Perraud, une barre et un maudit poteau

Meurtris par l’égalisation tardive, les Lensois sont pourtant repartis au combat en prolongations. En face, Jonathan Pitroipa n’a cessé d’allumer des mèches mais aucune des équipes n’est parvenue à prendre le dessus avant la séance de penaltys.

Très bon pendant le match et auteur d’une frappe sur la barre, c’est Romain Perraud qui a décidé du sort du match en envoyant son penalty sur le poteau de Leca, avant que le capitaine Guillaume Gillet ne délivre les Lensois et les envoie affronter Troyes dans trois jours.