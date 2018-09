Vainqueur de Monaco, Saint-Etienne dauphin du PSG en Ligue 1

Les Verts ont signé un succès logique, après avoir copieusement dominé le milieu de terrain, et ils auraient aisément pu corser l'addition avec plus de réussite, mais surtout avec plus d'efficacité dans le dernier geste. Cabella a touché la transversale, Diony surtout, a vendangé au moin deux occasions franches, notamment en fin de match, qui auraient permis aux Stéphanois de montrer que cette victoire n'était pas usurpée.

Khazri et Ruffier assurent

Mais elle ne fut pas aussi facile à sceller. Car, malgré leur mainmise sur la partie, face à une équipe monégasque techniquement maladroite et en plein doute, les hommes de Jean-Louis Gasset auraient bien pu ramener quelque chose de Geoffroy-Guichard, car ils se sont créés de vraies opportunités, avec notamment un poteau pour Falcao et deux gros arrêts de classe de Stéphane Ruffier. Le portier stéphanois s'est encore illustré et a permis, après l'ouverture du score de Wahbi Khazri, auteur d'un superbe enchaînement après une ouverture de Selnaes, de permettre aux Verts de rester sur leur dynamique.

Après avoir écarté ces quelques frayeurs, avec aussi une bonne sortie de Perrin devant Sylla, les Verts se sont rués à l'assaut du but de Benaglio, ont doublé la mise par le même Khazri et, sans leur manque de réalisme dans la finition, ils auraient pu donner davantage d'ampleur à cette victoire.