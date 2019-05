Trophées UNFP: Kylian Mbappé et les autres...

Le grand vainqueur de la 28e soirée des Trophées UNFP n'est autre que Kylian Mbappé. Déjà meilleur espoir, il a été désigné meilleur joueur de l'élite, une première depuis la création de ces trophées. Il succède ainsi à son coéquipier du PSG Neymar. Le titre de la meilleure joueuse a été attribué à l'Allemande Dzsenifer Marozsan. Et c'est Christophe Galtier qui a reçu le trophée de meilleur entraîneur de L1.

La présidente de la LFP Nathalie du Boy de la Tour a d'abord tenu à dédier cette soirée à l'ex-joueur de Nantes Emiliano Sala, disparu tragiquement lors d'un cash d'avion en janvier, ainsi qu'à son père, décédé le mois dernier d'une crise cardiaque. Un nouvel hommage émouvant lui a alors été rendu lors d'une séquence vidéo conclue par les applaudissements de l'audience.



Le premier prix de la soirée, un trophée d'honneur, a été attribué à Didier Drogba, ancien joueur de Levallois, du Mans, Guingamp et de l'OM. Puis, c'était au tour du meilleur espoir de Ligue 1, soit les joueurs de moins de 21 ans. Comme lors des deux précédentes saisons, il n'y a pas vraiment eu débat. Auteur de 32 buts en championnat, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a donc été désigné. L'enfant prodige de Bondy qui aura 21 ans en décembre prochain, pourrait même candidater la saison prochaine !

Plus tard dans la soirée, Kylian Mbappé a logiquement été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Avec ses 32 buts, le Français a mené le PSG vers un nouveau titre de Champion de France, particulièrement en l'absence d'Edinson Cavani et Neymar, blessé pendant un bon moment en deuxième partie de saison. Déjà élu à plusieurs reprises meilleur espoir de L1, l'ancien de Monaco n'avait jamais reçu le trophée suprême. Il a profité de ce moment pour laisser planer un doute sur son avenir au PSG.

Auteur de l'une de ses plus belles saisons à titre personnel avec le Real Madrid, Karim Benzema a inscrit 21 buts en Liga, et quatre en Ligue des champions. Souvent décisif pour les Merengue, deuxième buteur de Liga, il a sûrement évité à son équipe une saison catastrophique.



Dans la foulée, l'UNFP a récompensé le meilleur gardien de but. Mike Maignan, l'un des grands artisans de la réussite du Losc, 2e du championnat derrière le PSG, s'est montré intraitable cette saison. Dans les cages lilloises, le natif de Cayenne n'a encaissé que 30 buts, ce qui permet actuellement au club nordiste d'avoir la meilleure défense.

Pour la troisième fois d'affilée, c'est l'Allemande Dzsenifer Marozsan qui a été désignée meilleure joueuse du championnat de France de D1 féminine. L'équipe de Lyon peut se targuer de posséder dans son effectif la meilleure joueuse du championnat depuis cinq ans.

Et s'il n'y a pas eu de surprise pour Mbappé en tant que meilleur espoir, il n'y a pas eu non plus beaucoup de surprise pour le meilleur entraîneur. Le football français a en effet désigné Christophe Galtier. Ce dernier est est parvenu à hisser le Losc à la deuxième place du championnat après avoir terminé aux portes de la relégation la saison passée.



En Ligue 2, c'est l'entraîneur de Clermont, Pascal Gastien qui a été récompensé. Le club auvergnat est classé 10e à 15 points du barrage.

Auteur de 27 buts avec Brest, Gaëtan Charbonnier est non seulement le meilleur buteur de Ligue 2, mais il est désormais le meilleur joueur. Il succède à Diego Rigonato. Côté gardiens, c'est le portier du Paris FC, Vincent Demarconnay qui a été récompensé. Il n'a encaissé que 22 buts cette saison.

Placée sous le signe des oeuvres caritatives, cette cérémonie a par ailleurs récompensé le joueur de Nîmes Féthi Harek pour son action en faveur de l'association Besmet Yatim, et son engagement en faveur des enfants démunis du village algérien de Bordj Zamoura.