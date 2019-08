Trophée des Champions : le PSG pour la passe de sept ou Rennes encore bourreau ?

Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Mais éluder cet événement, ne pas s'en souvenir, est impossible. Le 27 avril dernier, le Paris Saint-Germain lâchait son emprise sur la Coupe de France. Une défaite en finale face à Rennes au terme de la séance des tirs-au-but. Impensable.

Certainement, les Parisiens, mais aussi les Rennais, auront encore ses images en tête ce samedi au moment d'entrer sur la pelouse du stade de Shenzhen. Avec la Coupe de France, les Bretons avaient mis un terme à quatre années de règne du club parisien sur la compétition. En Chine avec le Trophée des Champions, pour ouvrir la nouvelle saison, Rennes peut à nouveau briser une série de titres de l'équipe de la capitale. Le PSG reste sur six victoires dans la compétition.

à voir aussi

Quiz spécial Trophée des champions

"On peut parler d'une revanche... La plupart des joueurs étaient là en finale la saison dernière... Et les nouveaux sont mis au courant, ils savent ce qu'il s'est passé", a même confié Kylian Mbappé. Par les nouveaux, entendez Ander Herrera, le défenseur français Abdou Diallo ou encore l'Espagnol Pablo Sarabia. Tous trois pourraient être titulaires face à Rennes, eux qui ont déjà connu beaucoup de temps de jeu lors des matches de préparation du club. Thomas Tuchel aura a sa disposition la grande majorité de son groupe. Neymar va manquer à l'appel. Tout comme Kimpembe, en reprise, ou Draxler suspendu. Idrissa Gueye, la dernière recrue, n'est pas présente.

Kylian Mbappé a été très en vue lors des matches amicaux : trois buts, un physique déjà prêt et de nombreuses minutes sur le pré. Et le champion du monde français annonce déjà la couleur : "On va jouer samedi avec l'intensité maximal. Il y a un titre qui se joue, ce sont des matches particuliers. On veut surtout remporter ce titre. Cela peut lancer notre saison."

à voir aussi

Kylian Mbappé s'excuse après avoir demandé "plus de responsabilités au PSG"

Pour Rennes, c'est tout nouveau. Jamais le club n'a participé au Trophée des Champions, en tout cas sous cette appellation depuis 1995. Car le Stade Rennais a toutefois déjà disputé cette rencontre entre le champion de Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France à deux reprises (1965, 1971).

En comparaison de leur succès face à Paris en avril, Julien Stéphan ne dispose plus des mêmes joueurs. Et le onze sera bien différent de celui de la finale de la Coupe de France. Benjamin André, Hatem Ben Arfa ou encore Mexer ont quitté la Bretagne. Ramy Bensebaini, récent vainqueur de la CAN, Ismaïla Sarr et Mbaye Niange, finalistes de la CAN, ou encore Hamari Traoré sont absents du groupe. Un effectif remodelé donc pour tenter un nouveau coup de force.