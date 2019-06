Transferts : Dani Alves et le PSG, c'est terminé

Après Gianluigi Buffon, c’est un autre vétéran qui quitte le PSG. Dani Alves a annoncé samedi qu’il ne prolongerait pas l’aventure avec le champion de France. Après deux saisons dans la capitale, le Brésilien était en fin de contrat et le doute persistait sur une possible prolongation. Le voici désormais levé. "Dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici", a-t-il publié dans une publication sur son compte Instagram. Alves n’a pas précisé de quoi serait fait son avenir.

Le capitaine de la sélection brésilienne, actuellement en lice avec la Seleçao en Copa America avait dans un premier temps annoncé qu’il ne prendrait sa décision qu’à la fin de la compétition. Finalement, c’est après un large succès des siens sur le Pérou que le latéral droit a scellé son aventure avec le Paris Saint-Germain. Arrivé libre en 2017 de la Juventus Turin, Alves part de la même manière du PSG après deux saisons ponctuées de cinq trophées (deux titres de champion de France, d'un Trophée des champions, d'une Coupe de France et d'une Coupe de la Ligue). "Aujourd'hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoire, d'apprentissage et d'expériences. Je voudrais remercier la famille du PSG pour l'opportunité de créer ensemble une page de l'histoire de ce club. Je tiens à remercier tous les membres du personnel pour leur affection, leur respect et leur complicité dès le premier jour... Vous rendez ce club un peu plus spécial" s’est-il exprimé.

Vers un recrutement à droite pour le PSG ?

Débarqué pour apporter tout son talent et son expérience après une carrière fructueuse au FC Barcelone, Dani Alves laissera une empreinte mitigée de son passage dans la capitale. Si sa bonne humeur contagieuse et son style de jeu offensif ont séduit le staff du club et ses supporters, il n’a pas réussi à amener le club dans les plus hautes sphères européennes, l’objectif ultime des dirigeants qataris. L’échec en huitièmes de finale contre Manchester United restera ainsi comme le souvenir le plus marquant de la dernière saison parisienne.

Ce départ lève en tout cas un peu plus le flou sur le recrutement parisien. Dani Alves parti, le PSG pourrait se mettre à la recherche d’un nouveau joueur sur le flanc droit de sa défense. Thomas Meunier et Colin Dagba sont pour le moment dans l’effectif mais le Belge était régulièrement évoqué comme un possible partant du mercato estival. Reste à savoir si Paris aura les moyens de se montrer ambitieux alors, que d’autres secteurs du jeu devraient également voir des arrivées ces prochaines semaines.