Thomas Tuchel prolonge officiellement au PSG jusqu'en juin 2021

Par les temps qui courent, l'information vaut le coup d'être officialisée. Dans une semaine où le PSG a vu son président, Nasser Al-Khelaïfi, mis en examen dans l'attribution des championnats du monde d'athlétisme au Qatar pour "corruption active", où le club a vu sa star, Neymar, repartir au Brésil avant la dernière journée sans l'assentiment de son coach, où son autre star Kylian Mbappé, a laissé planer le doute de son avenir dans le club, Paris a voulu s'accorder un peu de répit. En annonçant la prolongation de contrat de Thomas Tuchel jusqu'au 30 juin 2021, le club s'est donné un peu d'air.

Cette officialisation n'est pas une surprise, puisque cette prolongation était pratiquement acquise depuis plusieurs mois. Mais elle donne un peu de lisibilité et de clarté à l'équipe fanion, au lendemain de la dernière journée de championnat conclue par une défaite à Reims (3-1). A 45 ans, malgré le bilan le moins positif des entraîneurs depuis Carlo Ancelotti (champion en 2013) avec seulement deux trophées remportés (L1 et Trophée des Champions), malgré l'affront de l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, malgré celui de la finale de la Coupe de France (battu par Rennes aux tirs au but), l'Allemand va donc rester sur le banc parisien.

"Cela ne fait que renforcer mon objectif de porter cette équipe au sommet de ses ambitions grâce au travail de tous", a-t-il réagi dans le communiqué du club. "Depuis un an, Thomas apporte au quotidien une énergie fantastique, non seulement aux joueurs, mais à l’ensemble du club. Nos supporters ont immédiatement adopté cet entraîneur qui se montre toujours très soucieux de partager ses analyses et ses émotions avec le plus grand nombre. Thomas est un immense passionné de football, un entraîneur à la fois très exigeant et à l’écoute des autres.Thomas possède une expertise du jeu ainsi que de très grands talents de manager", s'est réjoui Nasser Al-Khelaïfi.

Derrière cet échange idyllique, Thomas Tuchel sait qu'il a du pain sur la planche. D'abord pour renforcer son effectif: "On a besoin de joueurs défensifs. On doit commencer avec ça", avait-il dit vendredi soir après la défaite de son équipe. Reste à savoir s'il pourra le faire à sa guise, sachant que ses relations avec Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, sont plus que fraîches, et que le respect du fair-play financier est une épée de Damoclès au-dessus du club.