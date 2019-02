Sala: une minute d'applaudissement avant les matchs de championnat de France

"Ce soir et tout au long du week-end, nous serons tous unis pour rendre un dernier hommage à Emiliano avant le coup d'envoi des matchs", a déclaré la présidente de la Ligue, Nathalie Boy de la Tour, "le coeur serré" au souvenir d'un joueur qui "incarnait la joie de vivre, la gentillesse, la générosité et la simplicité". Recruté par le club de Cardiff (1re division anglaise) cet hiver, le footballeur argentin a été porté disparu le 21 janvier après s'être envolé de Nantes en direction du pays de Galles. Son corps a finalement été récupéré jeudi dans l'épave de l'avion qui le transportait.



"Emiliano était un joueur exemplaire, une figure de notre championnat de Ligue 1. Il était apprécié de tous, sur le terrain et en dehors", a déclaré Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF). Le public nantais a rendu un vibrant hommage à son ancien buteur à l'occasion de Nantes - Saint-Etienne, le 30 janvier, avec des banderoles, tifos et des chants d'hommage tout au long de la rencontre.