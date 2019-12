Saint-Étienne : Geoffroy-Guichard à huis clos à titre conservatoire

Suite aux nombreux fumigènes et feux d'artifice allumés à Geoffroy-Guichard ce dimanche lors du match de Ligue 1 entre Saint-Etienne et le PSG, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de placer le stade des Verts à huis clos à titre conservatoire.

Les Ultras stéphanois ont fêté ce dimanche le 20e anniversaire de l'Avant-Garde des Magic Fans face au PSG en Ligue 1. Malgré une lourde défaite (4-0), les supporters des Verts s'en sont donné à cœur joie en déployant de nombreux fumigènes et feux d'artifice à la 89e minute de jeu, juste avant le deuxième but de Kylian Mbappé, donnant lieu à une célébration haute en couleur.

"Usage massif et jets d'engins pyrotechniques"

Des incidents non sans conséquence puisque ce lundi, la Commission de Discipline de la Ligue a décidé "de placer le dossier en instruction et prononce une mesure de huis-clos total à titre conservatoire du stade Geoffroy-Guichard", pour "usage massif et jets d'engins pyrotechniques", est-il écrit dans un communiqué.

D'ici là, les Verts ont un peu de temps puisqu'ils ne joueront plus à domicile avant le mois de janvier. Le prochain match de Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard est officiellement planifié au 11 janvier 2020, en Ligue 1 face à Nantes. Ils pourraient cependant, en cas de victoire ce mercredi en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, disputer un quart de finale le 7 ou le 8 janvier, potentiellement à domicile.

à voir aussi