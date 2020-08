Quand, comment et à quel prix suivre la Ligue 1 cette saison ?

Cette saison et jusqu’en 2024, il sera possible de suivre la Ligue 1 via trois diffuseurs, la chaîne Téléfoot de Mediapro, Canal+ et Free. Les deux premiers détiennent les droits de diffusion du championnat de France en direct, tandis que l’opérateur télécom proposera des contenus en quasi-direct.

TELEFOOT : 8 matches par journée, dont les 10 plus belles affiches de la saison

• Quand : Cinq horaires du vendredi au dimanche

« Téléfoot, la chaîne du foot » diffusera la quasi-intégralité de la Ligue 1 dès cette saison. Chaque journée, elle proposera huit matches, étalés sur six horaires différents :

- Le vendredi à 21 heures (1 match)

- Le samedi à 17 heures (1)

- Le dimanche à 13 h (1), 15 h (4) et 21 heures (1)



Au total, la chaîne proposera 304 des 380 matches prévus cette saison en Ligue 1. Outre les huit matches par journées, Téléfoot diffusera l’affiche de son choix lors de dix des 38 journées.

• Comment : du classique (application, Freebox...) + Facebook et YouTube ?

- Tous les écrans : outre l’offre « Pass Mobile Only », uniquement sur mobiles et tablettes, les autres sont disponibles sur plusieurs écrans via son site internet ou sa future application : téléviseurs connectés, ordinateurs, mobiles ou tablettes, voire sur console de jeu (« à venir »).

- Opérateurs TV : seuls SFR (27 juillet) et Bouygues Telecom (14 août) ont signé un accord de distribution avec Mediapro mais « d’autres opérateurs TV sont à venir », indique le groupe. Si l’offre sera disponible dès le 20 août via SFR, les clients Bouygues Telecom ne pourront s’abonner qu'à partir du 26 août, cinq jours après la reprise de la Ligue 1.

- Plateformes : des discussions avec Facebook sont en cours selon le Directeur général de Téléfoot, Julien Bergeaud. YouTube pourrait également être un des futurs distributeurs de la chaîne.

• À quel prix : quatre offres disponibles depuis le 17 août

Le groupe audiovisuel propose trois offres pour les particuliers. Les souscriptions ont débuté le 17 août.

- Le « Pass Mobile Only » (14,99€ par mois) : la Ligue 1 (et la Ligue 2) sur mobiles et tablettes uniquement.



- La chaîne Téléfoot seule : la Ligue 1 (+ la Ligue 2, la Ligue des champions et la Ligue Europa*) sur tous les écrans. Il est accessible via une télévision, un ordinateur, un mobile ou une tablette voire une console de jeu. Il existe des formules avec engagement de douze mois (25,99 €), sans engagement (29,99 €) ou payable en une seule fois (269,90 € soit 22,49 € par mois).



- Netflix + Téléfoot (29,90 €) : la Ligue 1* sur tous ses écrans et l’offre HD + deux écrans de la plateforme américaine, normalement commercialisée au tarif de 11,99 € par mois.

© Steve Mandanda (OM) au micro de Laurent Paganelli, l'homme de terrain de Canal+ depuis 1997.

CANAL+ : 2 matches par journée, dont 28 grands matches

• Quand : deux horaires, le samedi et le dimanche

Jusqu'en 2024, CANAL+ proposera deux matches par journée :

- 1 match le samedi à 21 h

- 1 match le dimanche à 17 h.

Puisque Téléfoot proposera les dix meilleures affiches sur 38 journées, il diffusera les 28 autres. Au total, il diffusera 76 des 380 matches de Ligue 1 cette saison.

• Comment : box, décodeur ou myCANAL

- Le service multi-écrans myCANAL : disponible sur Apple TV et les téléviseurs connectés ; son site est accessible via PC et Mac ainsi que son application sur mobiles, tablettes et consoles de jeu (Xbox).

- Offre "TV + Digital" : sur leur télévision via les box TV de différents opérateurs internet (SFR, Free, Numericable, Orange ou Bouygues Telecom) ou leur décodeur (le décodeur CANAL+ et le Cube TNT).

• À quel prix : avantageux pour les moins de 26 ans

CANAL+ propose une grande variété d’offres, disponibles en TV + digital, avec engagement, ou en 100 % digital, sans engagement. Ces tarifs varient selon que les client(e)s aient plus ou moins de 26 ans.

- La chaîne CANAL+ seule : entre 9,95 € (moins de 26 ans) et 19,90 € par mois

- CANAL+ et beIN Sports (qui détient les droits de la Ligue 2) : vade 15 € (moins de 26 ans) à 25 € par mois.

- CINE SERIES : Canal+ et Netflix en plus de OCS ou Disney + : de 26,95 € (moins de 26 ans) à 36,90 € par mois.

- ll existe une multitude d’autres offres, dont une avec l’ensemble des chaînes du groupe CANAL+ (CANAL+ Cinema, CANAL+ Sport, etc.) : de 14,95 € (moins de 26 ans) à 24,90 € par mois.

Xavier Niel, fondateur et actionnaire principal d'Iliad, maison mère de Free. © IP3 PRESS/MAXPPP

FREE : La Ligue 1 en quasi-direct

• Quand : 30 minutes de quasi-direct par match

Free proposera jusqu’à trente minutes de quasi-direct pendant chaque match de Ligue 1. Les abonnés recevront alors une notification via leur box ou leur mobile puis auront accès à des vidéos de buts, des meilleures actions ou des plus beaux arrêts, allant jusqu’à 60 secondes.

En fin de match, il pourront accéder aux entretiens des joueurs ainsi qu’aux résumés des matches et de la journée, de deux à cinq minutes.

• Comment : une application "Free Ligue 1" à partir du 19 août

- L’application « Free Ligue 1 » est téléchargeable sur mobiles et tablettes à compter du mercredi 19 août.

- Freebox : l'application sera également disponible via l’interface de la Freebox, sur les téléviseurs connectés.

• À quel prix : gratuit pendant deux journées et pour certains clients Free

Les tarifs n’ont pas encore été communiqués mais ils seront « attractifs », selon l’opérateur.

L’accès à « Free Ligue 1 » sera gratuit pendant les deux premières journées. Elle le restera pour les clients Freebox et forfaits mobiles 4G, mais deviendra payante pour les autres consommateurs à partir de la troisième journée de Ligue 1.

Pour résumer :

Vendredi : 21 h : 1 match sur Téléfoot

Samedi :

- 17 h : 1 match sur Téléfoot

- 21 h : 1 match sur CANAL+

Dimanche :

- 13 h : 1 match sur Téléfoot

- 15 h : 4 matches sur Téléfoot

- 17 h : 1 match sur CANAL+

- 21 h : 1 match sur Téléfoot