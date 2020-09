PSG : Trois nouveaux joueurs testés positifs à la Covid-19

Les jours défilent et les infections à la Covid-19 ne s'arrêtent plus. Après les cas avérés de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, le PSG a annoncé ce jeudi soir que trois nouveaux joueurs avaient été testés positifs au nouveau coronavirus.

Le Paris Saint-Germain a annoncé jeudi soir que "trois nouveaux cas positifs" au nouveau coronavirus avaient été détectés au sein de son effectif, ce qui porte à six le nombre de cas recensés chez les champions de France. "Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs", a indiqué sur Twitter le club parisien.

Si une logique devait s'imposer, il y a de fortes chances que les nouveaux cas se trouvent parmi les joueurs présents à Ibiza avec leurs coéquipiers. On peut donc citer Ander Herrera, Keylor Navas, Marquinhos, Mauro Icardi ou encore Marco Verratti. Plus de la moitié de l'équipe-type du PSG est donc désormais touchée par la Covid-19, et placée en quatorzaine.

PSG-Lens, report inéluctable ?

Avec les cas positifs déjà avérés de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, cette information accroît l'incertitude autour du maintien de Lens-PSG le 10 septembre en Ligue 1. Pour rappel, et même si la LFP et les clubs cherchent à ajuster le protocole médical de la Ligue, la commission Covid de la LFP va devoir être tenue au courant et statuera ensuite quant à un éventuel report étant donné que l'effectif parisien compte plus de trois cas positifs à la Covid-19 sous huit jours glissants.

