PSG : Leonardo confirme le départ d'Edinson Cavani

Ce n'était plus un secret pour personne mais c'est désormais officiel : Edinson Cavani (33 ans, 200 buts en 301 matches avec Paris) ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ! Son contrat, qui expire le 30 juin prochain, ne sera pas prolongé. C'est Leonardo en personne, le directeur sportif du PSG, qui l'a annoncé ce samedi dans une interview exclusive accordée au JDD. Le Brésilien en a d'ailleurs profité pour confirmer également le départ de son capitaine, Thiago Silva.

"Ça a été une décision très difficile à prendre, avoue Leonardo dans le JDD, ce sont des joueurs (Cavani et Thiago Silva, ndlr) qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin."

Pour autant, et s'il va falloir trouver une solution administrative, Leonardo espère conserver Cavani et Thiago Silva jusqu'à la fin de la campagne européenne du PSG. La Ligue des champions, qui devrait se dérouler dans un format de "Final 8" selon des informations de L'Equipe, devrait se dérouler du 12 au 23 août prochain. L'homme fort du club de la capitale va donc essayer de trouver un arrangement financier et contractuel avec ses deux futurs ex-joueurs mais aussi, et sans doute avec l'UEFA. Car pour l'instant, Edinson Cavani et Thiago Silva ne seront plus des joueurs parisiens à compter du 30 juin 2020.

Pour d'autres joueurs en fin de contrat, comme Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a également laissé entendre qu'ils ne seraient pas conservés. "L'idée, c'est aussi d'en rester là mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions", a-t-il fait valoir.

Pleine confiance en Tuchel

En revanche, il ne fait aucun doute dans l'esprit de Leonardo que Thomas Tuchel sera encore sur le banc parisien la saison prochaine. Si certains bruits de couloir ont un temps annoncé l'arrivée possible de Massimiliano Allegri au PSG, son directeur sportif s'est montré extrêmement ferme. "Avec Tuchel on a parlé", conclut Leonardo. "Il sait tout, c'est très clair, il n'y a rien avec personne".