OM : trois nouvelles suspicions de Covid-19 au sein de l'effectif professionnel

Alors que la Ligue 1 doit reprendre ses droits dans cinq jours, l'Olympique de Marseille a publié ce dimanche un communiqué inquiétant faisant état de trois nouvelles suspicions de Covid-19 au sein de son effectif professionnel. Si ceux-ci étaient confirmés, ils amèneraient ce nombre à quatre cas sur les quatre derniers jours. Le club a contacté la commission LFP prévue à cet effet. Le choc entre l'OM et l'AS Saint-Étienne, qui doit lancer la nouvelle saison vendredi prochain (21 août à 19 heures), est plus que jamais incertain.

C'est un vent de panique qui commence à gagner doucement la reprise de la Ligue 1 la semaine prochaine. Censé être le point de départ de la saison 2020-2021, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne - prévue vendredi 21 août à 19 heures - est, ce dimanche soir, plus que jamais menacée. En cause : trois nouvelles suspicions de Covid-19 au sein de l'effectif professionnel phocéen. Le club olympien a publié un communiqué en précisant avoir contacté la commission LFP en charge du dispositif sanitaire. Si ces trois cas étaient confirmés, ils porteraient à quatre le nombre de cas positifs, le tout en quatre jours.

Selon nos confrères de la Provence, la séance d'entraînement prévue demain a d'ores et déjà été annulée. Et de nouveaux tests sont prévus dès 9h à La Commanderie.

Succession de cas positifs en Ligue 1

Ce jeudi, l'OM avait déjà annoncé l'annulation d'un match amical, initialement prévu vendredi, face au club allemand de Stuttgart. Déjà, un cas de Covid était suspecté du côté de l'effectif marseillais.

Les choses ne sont pas plus réjouissantes du côté des Verts : alors que l'ASSE avait dû annuler un match amical contre le Hertha Berlin la semaine dernière en raison d'un cas de Covid-19 détecté dans son effectif, le club du Forez avait annoncé le 14 août qu'un autre de ses joueurs était positif au coronavirus.

Au moins 37 joueurs de L1 issus de 11 clubs ont été testés positifs au Covid-19 ces dernières semaines. La grande majorité d'entre eux ont contracté le virus après la reprise de l'entraînement en juin, engendrant une mise à l'isolement plus ou moins longue selon les cas et des annulations de matches amicaux en cascade.

À titre de comparaison, l'Espagne, où la saison interrompue en mars par la pandémie a pu se conclure en juillet, connaît aussi une deuxième vague de contaminations. Ainsi, on compte 37 nouveaux cas en D1 et D2 alors que la nouvelle saison doit débuter le 12 septembre.

Vers un report du choc OM - ASSE ?

La Ligue de football professionnel (LFP), qui se dit depuis le début du mois d'août "extrêmement attentive" à la situation, a mis sur pied depuis plusieurs semaines deux protocoles. Le premier, sanitaire, vise à sécuriser l'accueil du public dans les stades en appliquant la jauge maximale de 5.000 personnes (sauf dérogation), les gestes barrières et le port du masque en tribunes.

Le second, "médical", réglementera toutes les précautions que devront prendre les clubs, le rythme des tests précédant les rencontres, le processus en cas de test positif, l'isolement des personnes contaminées et les éventuels cas de reports de rencontres. Ce protocole, déjà ficelé, a été transmis au Comité interministériel de crise (CIC), qui doit le valider mardi selon la Ligue.

Selon le protocole médical de la Ligue, c'est une "commission Covid" qui aura le pouvoir de prononcer le report des matches, notamment dans le cas où plus de trois joueurs ou encadrants seraient testés positifs dans la même équipe sur huit jours. C'est donc elle qui tranchera, dans les prochaines heures, si le choc entre l'OM et l'ASSE doit être reporté.

