OM : Le propriétaire Frank McCourt dénonce des "voyous" et réaffirme son engagement

Le propriétaire de l'OM a fini par prendre la parole. Frank McCourt a dénoncé dimanche les agissements de "groupuscules de voyous" après les incidents de samedi au centre d'entraînement du club, et a réaffirmé son "engagement pour l'OM et les Marseillais".

"Groupuscules de voyous"

"Les supporters de l'OM aiment leur club et il est donc impossible à mes yeux de reconnaître ce statut à ces groupuscules de voyous", a écrit Frank McCourt dans un communiqué publié par l'OM. "Nous travaillerons en étroite concertation avec toutes les autorités afin de garantir que les personnes reconnues responsables de ces actes de violence scandaleux soient traduites en justice", a-t-il ajouté.

Samedi après-midi, quelque 300 supporters de l'OM se sont massés devant les grilles du centre d'entraînement de la Commanderie avec une banderole "Cassez-vous" et des drapeaux "Dirigeants, démission". Ils ont lancé des dizaines de pétards, feux d'artifice et fumigènes avant qu'une partie d'entre-eux ne parviennent à entrer dans l'enceinte du bâtiment.

"Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés. Cinq arbres ont été brûlés avec la seule volonté de détruire. Les dégradations à l'intérieur des bâtiments s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros", a écrit l'OM samedi soir dans un communiqué. Dimanche matin, 18 personnes étaient toujours en garde à vue.

Dans son texte, M. McCourt compare les incidents de samedi à ceux qui se sont produits fin janvier au Capitole, à Washington, lors de la fin du mandat du président américain Donald Trump. "Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s'est passé hier à Marseille suivent une logique comparable: quelques sources alimentent un brasier fait d'opinions, d'invectives et de menaces qui sont amplifiées par les réseaux sociaux, créant les conditions qui mènent à la violence et au chaos", a estimé le propriétaire de l'OM.

"Avec le président Jacques-Henri Eyraud nous menons une politique d'assainissement et de redressement du club. Ce déferlement de violence me conduit plus que jamais à réaffirmer ma volonté et mon engagement pour l'OM et les Marseillais", a-t-il ajouté. "Nous sommes des bâtisseurs. Avec toute l'équipe et son président, l'OM poursuivra sa route", a conclu M. McCourt.

