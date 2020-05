Olympique de Marseille : André Villas-Boas va finalement rester !

Une fois de plus, l'Olympique de Marseille s'impose comme le roi des feuilletons marseillais, loin devant Plus Belle la vie. En ce lundi 25 mai, le nouvel épisode offre un rebondissement spectaculaire : Andre Villas-Boas, qui avait lié son destin à celui d'Andoni Zubizarreta, son directeur sportif remercié il y a une dizaine de jours, devrait finalement rester sur le banc marseillais la saison prochaine. "Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt (propriétaire du club) et Jacques-Henri Eyraud (président de l'OM), André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l'OM pour la saison prochaine", a précisé l'OM à l'AFP, confirmant une information de L'Equipe et de RMC.

McCourt et le vestiaire l'ont convaincu

Tout Marseille pleurait déjà le départ d'un entraîneur adulé après une première saison plus que réussie, ponctuée par une deuxième place et un retour en Ligue des champions pour l'OM. Avec 56 points récoltés en 28 journées, l'OM de Villas-Boas est d'ailleurs le deuxième meilleur de l'Histoire à ce stade de la saison, devant les équipes championnes de France sous Tapie, ou encore celles de Bielsa et Deschamps. C'est dire.

Alors quand l'OM s'est séparé de son directeur sportif Andoni Zubizarreta il y a dix jours, dont Villas-Boas a toujours été très proche, le pessimisme a vite gagné le Vieux Port. Et pour cause : AVB avait lié son sort à celui de Zubi. Mais selon des proches de Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, contactés par l'Equipe, Villas-Boas aurait décidé de rester la saison prochaine à Marseille.

Quel avenir pour Eyraud ?

En lien direct avec le boss américain de l'OM depuis plusieurs jours, l'entraîneur portugais aurait été convaincu de rester, notamment après avoir beaucoup discuté avec son vestiaire, qui le soutient ouvertement. Villas-Boas a toutefois décliné l'offre de prolongation jusqu'en 2023 proposée par le club. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'il a toujours refusé de s'inscrire dans la longue durée.

à voir aussi

Six groupes de supporters marseillais s'unissent contre la direction de l'OM pour dénoncer une gestion financière "calamiteuse"

En plus du soutien unanime de son vestiaire, AVB a sans doute aussi apprécié la possibilité de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Cette décision est une surprise tant le coach portugais redoutait de voir son effectif affaibli cet été, alors que l'OM doit vendre pour au moins 60 millions d'euros. A-t-il obtenu des garanties sur le mercato ? Quelle sera la place du président Eyraud, avec qui il est en froid, dans ce scénario ? Réponse au prochain épisode.