Neymar sur la liste noire du fisc espagnol pour une dette de 34 millions d'euros

Le document publié par le fisc espagnol ce mercredi met Neymar dans l'embarras. Selon l'organisme, qui a dévoilé une liste des personnes physiques et des entreprises qui lui doivent de l'argent, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain présente la plus lourde dette fiscale pour un particulier. Endetté en date du 31 décembre dernier à hauteur de 34,6 millions d'euros auprès du Trésor public espagnol, Neymar présente une ardoise deux fois plus importante que le particulier qui le suit dans cette liste.