Neymar absent à la reprise, le PSG réagit

Le feuilleton Neymar continue. L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain ne s'est pas présenté à la reprise du champion de France, ce lundi. Blessé au pied, il a vécu dans les tribunes du Maracana le sacre du Brésil lors de la finale de la Copa America (3-1 face au Pérou) dimanche soir. Dans un communiqué, le club "déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent."

Le communiqué du PSG

"Ce lundi 8 juillet, Neymar da Silva Santos Junior était convoqué pour la reprise des activités du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent."

Retrouvera-t-il Paris ?

L'avenir de Neymar à Paris est incertain, la presse espagnole faisant régulièrement état de son envie de retourner à Barcelone. "Nous savons que Neymar veut quitter le PSG, a même expliqué le président du Barça Josep Maria Bartomeu en conférence de presse. Mais nous savons aussi que le PSG ne veut pas que Neymar s’en aille. Il n'y a donc rien à dire."