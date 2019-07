Mercato : Pablo Sarabia s'engage avec le PSG

Le milieu de terrain espagnol Pablo Sarabia s'est engagé mardi pour un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Le club parisien, qui attendait la signature de son nouveau sponsor maillot pour l'officialiser, a payé les 18 millions de sa clause libératoire. Le milieu offensif sort d'une très bonne saison avec le FC Séville , avec 13 buts et 13 passes décisives en Liga.

Le Paris-Saint Germain attendait l'officialisation de son nouveau contrat de partenariat avec All (Accor Hotels Limitless) le 1er juillet pour lancer le bal des arrivées dans la capitale. L'accord implémenté, le nouveau maillot présenté, le PSG a officialisé mardi la venue de Pablo Sarabia en provenance du FC Séville.

Le milieu offensif de 27 ans, qui peut jouer dans l'axe ou sur le côté droit, s'est engagé pour cinq ans avec le club parisien, qui a payé le montant de sa clause libératoire, estimée à 18 millions d'euros. Excellent cette saison avec les Sévillans, Sarabia a inscrit 13 buts et délivré 13 offrandes en Liga.

Après avoir vendu Timothy Weah (10M à Lille), Moussa Diaby (15M à Leverkusen) et sans doute Christopher Nkunku, et laissé partir Gianluigi Buffon, Dani Alves et Adrien Rabiot, le PSG présente avec Sarabia sa première recrue d'envergure.

Herrera dans la foulée ?

Surtout, toujours dans l’œil du cyclone avec le fair-play financier, le PSG réalise un investissement peu onéreux pour un joueur très courtisé et dont la valeur était estimée à 40 millions d'euros. Ander Herrera, libre de tout contrat avec Manchester United, pourrait suivre dans les prochaines heures.

Désormais Parisien, Sarabia va découvrir la Ligue 1 et un nouveau vestiaire. Mais difficile d'imaginer en l'état qu'il puisse briguer une place de titulaire avec Cavani, Neymar, Mbappé, Di Maria voire Draxler. Mais le mercato parisien est loin d'être terminé, même chez ses superstars, et un départ pourrait le faire monter dans la hiérarchie.