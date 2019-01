Transfert : Cesc Fabregas s'engage avec l'AS Monaco

Le milieu de terrain espagnol de Chelsea, Cesc Fabregas, 31 ans, s'est engagé officiellement pour trois saisons et demi avec l'AS Monaco. Fabregas, qui était venu sur le Rocher la semaine dernière passer sa visite médicale et négocier les termes de son contrat, a été libéré par le club londonien. Les Blues ne percevront en indemnités de transferts que différents bonus liés aux performances du joueur, indiquent des sources proches du dossier.

La signature du milieu de terrain, Cesc Fabregas, se faisait attendre. Et cela est enfin officiel. L'international espagnol aux 110 sélections s’engage pour une durée de 3 ans et demi avec l'AS Monaco. Libéré de son contrat, le néo-monégasque va découvrir son quatrième club professionnel, après Arsenal, Barcelone et donc Chelsea qu'il avait rejoint à l'été 2014. En Angleterre, il a marqué la Premier League de sa patte droite en délivrant 111 passes décisives.

Après l'arrivée du défenseur central brésilien Naldo, 36 ans, en provenance de Schalke 04, celle du latéral gauche français Fodé Ballo-Touré, 22 ans, en provenance de Lille, Fabregas devient la troisième recrue de Monaco, actuel 19e du classement de Ligue 1, lors de ce mercato hivernal.