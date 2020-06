Mediapro s'allie à TF1 pour créer sa chaîne en France, qui s'appellera "Téléfoot"

L'accord porte sur une durée de quatre ans renouvelable, alors que les détails financiers de l'accord n'ont pas été précisés. De même, le prix de l'abonnement à la chaîne Téléfoot n'a pas été indiqué dans le communiqué commun à TF1 et au groupe espagnol Mediapro.

"Le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l'éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également huit rencontres par journée de Ligue 2", ont indiqué les deux groupes.

Outre l'usage de la marque, l'accord prévoit "un partenariat éditorial de production de contenus" : TF1 fournira à ce titre plusieurs magazines à la nouvelle chaîne, dont un magazine hebdomadaire consacrée à l'actu de la Ligue 1, le dimanche de 12H à 13H, des "Téléfoot vintage", qui feront revivre aux téléspectateurs les grands moments du football tricolore, et "La quotidienne - Téléfoot", une déclinaison numérique du magazine.

Enfin, le duo emblématique de commentateurs de la première chaîne, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, qui a notamment œuvré lors du Mondial 2018 qui avait vu la victoire de l'équipe de France, officiera sur la chaîne de Mediapro pour une vingtaine de matches de L1 diffusés le dimanche soir, dont les "10 plus belles affiches de la saison", précisent les deux groupes.