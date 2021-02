Marseille : Jacques-Henri Eyraud quitte la présidence, Jorge Sampaoli nommé entraîneur

Double détonation sur la Canebière. Dans un communiqué assez surprenant, le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt a annoncé l'ouverture d'un "nouveau chapitre" pour le club phocéen à travers plusieurs annonces. Attendue depuis plusieurs jours, l'officialisation de l'Argentin Jorge Sampaoli sur le banc à la place d'André Villas-Boas est désormais effective. Sampaoli s'est engagé jusqu'en 2023 avec l'OM.

Eyraud quitte ses fonctions mais reste au club

Il ne connaîtra pas Jacques-Henri Eyraud comme président puisque le dirigeant, en conflit ouvert avec les supporters depuis plusieurs semaines, a été démis de ses fonctions. Il conserve tout de même une place dans l'organigramme du club, et intègre son conseil de surveillance. Pablo Longoria lui succède, quelques mois après être arrivé comme directeur sportif. La nomination de l'Espagnol prend effet "immédiatement" précise le communiqué.

"C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès", a déclaré Frank McCourt. "J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l'OM". A 34 ans, l'Espagnol prend du galon. Une évolution inattendue après être arrivé au club pour mettre à profit ses réseaux de recrutement.

Sampaoli veut sentir "la chaleur" de l'OM

"On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que le Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade, a de son côté déclaré Sampaoli. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts."

McCourt à la rencontre des groupes de supporters

Frank McCourt a également annoncé son intention de se rendre à Marseille pour échanger avec les groupes de supporters, quelques semaines après l'irruption de plusieurs dizaines de personnes au centre d'entraînement du club. "L'âme de Marseille m'a séduit au moment d’acheter le club, a expliqué Frank McCourt. Cet esprit a souffert de la distance que la COVID a imposée entre les fans, dont je fais partie, et le terrain. Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France. J’arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations."

A travers ce communiqué, l'homme d'affaires américain semble également balayé les rumeurs d'une vente. "Soyez assurés que mon engagement envers l’OM et les Marseillais est absolu, et je demande à tous nos supporters de s'unir et de nous soutenir au moment d'ouvrir ce nouveau grand chapitre" conclut-il.