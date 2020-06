"L'OM n'est pas à vendre" assure Jacques-Henri Eyraud, qui annonce la prolongation de Dimitri Payet

Jacques-Henri Eyraud ne lâche pas sa ligne, l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre ! Le président de l'OM a répondu directement à l'annonce de Mourad Boudjellal, porteur d'une offre de rachat du club par "des fonds étatiques et privés du Moyen-Orient".

"Nous ne sommes pas intéressés"

Après avoir présenté son dispositif sanitaire lors d’un point médical, où il a été indiqué qu’aucun joueur n’avait été testé positif au covid-19, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur "cette énième rumeur de cession de l’Olympique de Marseille". "Je remercie toujours les gens qui portent un intérêt, y compris financier, pour l’OM mais nous ne sommes pas intéressés", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse samedi. "L’OM n’est pas à vendre."

Vendredi, Mourad Boudjellal avait dévoilé publiquement être le représentant d'une offre de rachat du club, et qu'une offre concrète allait être formulée à Frank McCourt la semaine prochaine. "C’est l’heure de dire : nous sommes porteurs d’une offre, on la présente, on veut entrer en discussion avec vous, en négociations même. Et puis on va voir ce qu’on nous répond en face" a-t-il expliqué dans un entretien à France info.

Payet prolonge et baisse son salaire

Le président de l'OM est rapidement passé sur le sujet principal de la conférence de presse, la prolongation de contrat de Dimitri Payet. "Ce qui nous intéresse c’est la stabilité de ce club, c’est le projet à long terme, la vision que nous avons développée depuis quatre ans avec Frank McCourt", a-t-il déclaré. (...) Dimitri est venu à ma rencontre pour m’annoncer qu’il souhaitait être Marseillais à vie. Qu’il souhaitait finir sa carrière ici et poursuivre un projet de reconversion au sein du club qu’il aime tant. Dimitri va prolonger deux années avec nous, jusqu’en 2024."

Une prolongation qui s'accompagne d'un geste financier rare. "Dimitri a accepté de diviser son salaire par deux pour la saison 2020-2021 et de le réduire de 30% pour la saison 2021-2022", a poursuivi Eyraud. "Sur les deux années de plus, son salaire de base sera réduit de 40 à 60% et a renoncé à ses primes de qualifications. Une grande partie de sa rémunération sur ses deux dernières années de contrat ne sera que s’il joue."

"Personne ne m'a obligé à le faire"

Une baisse de salaire qui soulagera sans doute les comptes de l'OM, en déficit . "C’est un effort que j’estime considérable et que je pense inédit. Il montre tout son attachement au club, un attachement viscéral, a souligné Eyraud. (...) C'est très symbolique, pas seulement pour le projet que nous voulons construire mais aussi par rapport au contexte très particulier que vous connaissez tous." "Personne ne m'a obligé à le faire, je suis allé vers le président pour lui proposer ça, a expliqué Dimitri Payet. C'est ma carrière, je fais les choix qui me semblent juste pour moi. Je voulais surtout que mes coéquipiers sachent que je l'ai fait parce que j'aime ce club et pas pour avoir deux ans de plus."