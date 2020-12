Lille et Paris victorieux, Lyon en échec par Brest, Marseille défait à Rennes, ce qu'il faut retenir de la 15e journée de Ligue 1

Dix matches en une soirée pour cette 15e journée de Ligue 1. Le LOSC s'est imposé à Dijon pour conserver sa première place. Le PSG tient le rythme et l'emporte contre Lorient, pendant que Lyon est tenu en échec à domicile contre Brest, et que l'OM est défait à Brest. Au stade Louis-II, Monaco coule contre Lens, et son voisin niçois se relance à Nîmes.