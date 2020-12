Ligue 1 : volontaires mais inoffensifs, le PSG et Lille se neutralisent dans le choc de la 16e journée

Le Paris Saint-Germain n'est pas parvenu à prendre les trois points à Lille, le leader de Ligue 1. Ce choc entre les deux meilleures attaques du championnat a accouché d'un match nul et vierge, certes plaisant techniquement, mais sans réelle occasion de but. Le LOSC reprend la tête grâce à la différence de buts par rapport à l'Olympique Lyonnais.

Zéro but entre les deux meilleures attaques de Ligue 1 : pas grand monde n'aurait misé sur cette issue pour le match de ce dimanche entre le Paris Saint-Germain et Lille. Les Parisiens ont eu beau dominer l'entrejeu et conserver le ballon, les Lillois ont très bien procédé par contre-attaque et les deux clubs ont fini par se neutraliser (0-0). Le LOSC est de nouveau leader, grâce à une meilleure différence de buts par rapport à l'Olympique Lyonnais. Le PSG est 3e, à un point de la tête.

