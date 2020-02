Ligue 1 : À trois jours de Dortmund, le Paris Saint-Germain se saborde à Amiens

Un scénariste aurait voulu l’écrire qu’il ne l’aurait sans doute pas pu. Le script à rallonge du match entre Amiens et le Paris Saint-Germain (4-4) restera sans doute dans les annales de la Ligue 1 tant il a joué avec les émotions des supporters. Aussi improbable que cela puisse paraître, le leader du championnat s’est retrouvé mené (0-3) par le 19e, et ce après 40 minutes de jeu seulement. Une anomalie ensuite rectifiée par les Parisiens, revenus de nulle part, mais qui ont finalement craqué une nouvelle fois en toute fin de rencontre. À trois jours de ses retrouvailles avec la C1, le club la capitale ne se rassure pas, et il n’avait pas besoin de cela.

