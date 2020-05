Ligue 1 : Toulouse en négociations exclusives avec un fonds d'investissement américain

Le derby de la Garonne pourrait bientôt avoir des airs de country. Après le passage de Bordeaux dans le giron d'un fonds d'investissement américain, c'est son voisin toulousain qui pourrait prendre le même chemin, toujours avec un fond d'investissement venant d'outre-Atlantique.

Alors que plusieurs pistes étaient évoquées pour les négociations de la vente du club, le Toulouse FC a publié jeudi un communiqué, indiquant être en "négociations exclusives" avec la société d'investissement américaine RedBird Capital Partners afin de finaliser prochainement la vente à 85 % du club.

Le président Olivier Sadran avait auparavant entamé des négociations avec notamment le consortium d’investisseurs sino-américain de Chien Lee (ancien propriétaire de l’OGC Nice) ou le fonds d'investissements MSD Dell, qui n'avaient pas abouti.

Si la présence de négociations exclusives avec le groupe d'investissement américain - partenaire des Yankees de New York, de la NFL, la MLS ou encore la WNBA - ne signifie pas l'acte de vente du club, elle précise néanmoins des négociations avec un seul interlocuteur en vue d'une possible vente très prochainement.

Olivier Sadran s'est montré satisfait des négociations engagées avec un fonds qui gère plus de 3 milliards de dollars de capitaux propres. "Je suis convaincu que RedBird Capital Partners dispose des compétences et des ressources nécessaires pour permettre au Toulouse Football Club de revenir dans l'élite du football français tout en respectant nos valeurs de citoyenneté et d’implication dans le tissu économique local." Au club depuis 2001, le président des Violets devrait garder une part dans le club qu'il préside depuis dix-sept ans. "J’ai à coeur de conserver une participation minoritaire, car je suis toulousain de naissance et à ce titre je me sens responsable du Toulouse Football Club qui pourra toujours compter sur ma passion et mon soutien", explique-t-il dans le communiqué.

Après l'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, le Toulouse football club pourrait devenir le 3e club français à passer sous bannière américaine.