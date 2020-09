Ligue 1 : suivez Paris Saint Germain - Olympique de Marseille EN DIRECT

Le Paris Saint-Germain enchaîne les matches. Trois jours après la défaite à Lens avec une équipe remaniée, les Parisiens reçoivent l'Olympique de Marseille, dauphin de la saison précédente, à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1. Les joueurs réintègrent peu à peu l'effectif à l'image de Neymar, Di Maria, Navas et Paredes guéris du coronavirus. Mbappé, Icardi et Marquinhos, eux, sont toujours absents. Du côté des Phocéens, Steve Mandanda reprendra sa place dans les cages. Mais, la liste des absents s'est agrandie à Marseille. Bouna Sarr, positif au virus et Morgan Sanson, blessé, regarderont le match de chez eux. Suivez le "Classique" sur France tv sport.