Ligue 1 : Amiens remonte deux buts et arrache le nul à Marseille

Marseille a joué avec le feu, et a concédé le nul dans les derniers instant (2-2) contre Amiens ce vendredi soir à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Alors qu’ils menaient (2-0) grâce à des buts de Morgan Sanson (45e) et Dimitri Payet (57e), les Marseillais ont été refroidis par un incroyable comeback des Amiénois et des buts de Serhou Guirassy sur penalty (83e) et de Saman Ghoddos dans les arrêts de jeu (95e). L'OM reste dauphin au classement, mais rate une belle opportunité de distancer Rennes 3e.