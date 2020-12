Ligue 1 : Suivez le multiplex de la 14e journée en direct

Quatre affiches au programme du multiplex de la 14e journée de Ligue 1. Reims tentera de se relancer sur la pelouse de séduisants Brestois, tandis que Nantes et son entraîneur intérimaire Patrick Collot voudront rebondir contre Dijon, tout comme Nîmes à Lorient. Mais LA grosse affiche de ce multiplex, c'est le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Un derby pimenté par la signature l'été dernier du buteur messin Habib Diallo au Racing... Début des hostilités à 15h, en direct sur france tv sport.