Ligue 1 : Revivez la victoire de Marseille contre Bordeaux

Mené à la pause, le dauphin Marseille a renversé Bordeaux (3-1) dimanche au Vélodrome pour signer une sixième victoire consécutive en Ligue 1 et a repoussé le troisième, Lille, à six points. En seconde période, Jordan Amavi (48e), Morgan Sanson (60e) et Nemanja Radonjic (90e+2) ont répondu au coup de canon précoce de Yacine Adli (31e). Ce succès olympien empêche par ailleurs le Paris SG, leader avec 5 points d'avance et un match en retard, d'être sacré "champion d'automne" dès ce dimanche.