Ligue 1 : Suivez EN DIRECT le match Monaco-Lyon

C'est le grand jour : la saison 2019-2020 de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi avec un premier choc entre Lyon et Monaco. Les Gones abordent cette nouvelle saison avec des ambitions toujours hautes. Mais la préparation estivale ne s'est pas très bien passée : quasiment pas de victoire, et des prestations en demi-teinte. Face à Monaco, ils devront hausser le niveau. Car les Monégasques ont eu beau finir au bord de la zone de relégation, ils restent l'un des plus beaux effectifs de Ligue 1. Un match à suivre en direct commenté sur france tv sport.