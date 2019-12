Ligue 1 : Saint-Etienne rechute à Reims, qui retrouve la victoire

Saint-Etienne fait l’élastique ! Pourtant redynamisés depuis plusieurs semaines par l’arrivée de Claude Puel comme entraîneur, les Verts ont connu ce samedi, une deuxième défaite en trois matches de Ligue 1. Après la bonne prestation de mercredi contre Nice (4-1), l’ASSE n’a pas réussi à confirmer à l’extérieur face à Reims, en s’inclinant 3-1.

► Le match : les erreurs se sont payées cash

C’est Rémi Oudin qui a ouvert le score dès la 10e minute de jeu. Après une frappe de Cafaro déviée façon flipper par la défense stéphanoise, Oudin a alors déclenché une superbe frappe en ciseau au point de penalty, imparable pour Ruffier. Bien revenus dans le match, les Verts ont converti un bon temps fort, en venant égaliser à l’heure de jeu grâce à Romain Hamouma tout juste entré en jeu. Mais sur un pressing très haut huit minutes plus tard, Saint-Etienne beaucoup trop attentiste défensivement, a encaissé un deuxième but signé Boulaye Dia de la tête. Enfin, Moussa Doumbia s’est chargé du but du chaos dans les arrêts de jeu.

Au classement, les Verts ratent une belle occasion de venir titiller le podium. L'ASSE pointe désormais à la 7e position, juste derrière Lyon au goal average, mais reste tout de même à trois points du troisième Lille. Reims, à l'inverse, retrouve le goût de la victoire après cinq matches sans succès (quatre matches nuls et une défaite) et se repositionne 8e juste derrière les Verts.

► La décla : "Ça aurait pu basculer pour nous"

Bien conscient du manque d'efficacité de son équipe, Loïc Perrin n'a pas caché sa déception après le match. "Notre première mi-temps a été un peu défaillante. On est bien revenu en deuxième mi-temps, on égalise et après on a senti qu'on avait l'opportunité de mettre un deuxième but. Le troisième but est un peu anecdotique mais c'est vrai que ça aurait pu basculer pour nous", a déclaré le capitaine des Verts.

► La perf : 3 buts à Auguste-Delaune

Très réalistes sur les brèches laissées par la défense stéphanoise, les rouge et blanc ont particulièrement bien géré leurs coups en attaque. Preuve en est : 3 buts à Auguste-Delaune, le public rémois n'avait pas vu ça depuis plus de quatre mois et une victoire 3-1 contre Sheffield United, match amical de pré-saison.

► La stat : première victoire depuis... 1976 !

En s'imposant ce dimanche contre Saint-Etienne, le Stade de Reims a mis fin à une disette de plus de 40 ans. En effet, la dernière victoire de Reims sur l'ASSE remonte au 19 juin 1976. Les Rémois restaient sur 16 rencontres sans victoire face aux Verts en Championnat.