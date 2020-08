Ligue 1 : Retour à la normale réussi pour l'Olympique Lyonnais, qui écrase Dijon (4-1)

Transition réussie pour l’Olympique Lyonnais. Neuf jours après la fin d’une aventure inoubliable à Lisbonne lors du Final 8 qui s’est terminée en demi-finale contre le Bayern Munich (0-3), l’OL a réussi sa rentrée en Ligue 1 ce vendredi soir. Vainqueur de Dijon (4-1), Lyon débute l'exercice 2020-2021 de la meilleure des manières et confirme qu’il apprécie ses premiers matches de la saison en Ligue 1 : l’OL n’a plus perdu lors de son premier match de championnat depuis la saison 2003-2004.

Toute la complexité de cette rencontre pour l’OL résidait dans une équation pourtant simple : assumer le statut de favori. Quand Rudi Garcia et ses joueurs laissaient le ballon à ses adversaires en Ligue des champions, ils se devaient vendredi de prendre le jeu à leur compte, toujours dans un système à trois défenseurs, légèrement modifié en raison de l’absence de dernière minute d’Houssem Aouar, absent car testé positif au Covid-19.

Une défense délaissée

Le jeu, l’OL l’a fait tout le match, avec plus ou moins de réussite. Le doute a forcément envahi les esprits lyonnais lorsqu'Aurélien Scheidler, l’attaquant dijonnais qui découvre la Ligue 1, a inscrit son premier but dans l’élite suite à un engagement très approximatif de la défense lyonnaise (15e). Il faut que dire que les nombreuses projections des latéraux et des milieux lyonnais, souhaitées par Garcia pour imposer sa patte sur le match, ont souvent laissé la défense à trois (Marçal, Marcelo, Denayer) jouer des un contre un défensifs. Probablement l’un des axes de progression à travailler pour des Lyonnais qui devront assumer ce statut de favori tout au long de la saison.

à voir aussi

Ligue 1, 2e journée : Revivez le succès de Lyon face à Dijon

Menés, les Lyonnais ont continué leur siège de la défense dijonnaise, qui n’a pas été dérangée outre mesure par les multiples centres adverses. Maxwel Cornet, positionné sur le côté gauche côté lyonnais, a ainsi distribué 16 centres (!) rien qu’en première période, sans trouver preneur malgré l’importante présence lyonnaise dans la surface. Mais c’est bien l’Ivoirien qui a su faire la différence, provoquant un penalty à quelques minutes de la mi-temps après une faute d’Ahmad Ngouyamsa.

Le show Memphis

C’est à ce moment qu’a débuté le show Memphis Depay. Après avoir transformé le penalty (38e) avec l’aide du poteau qui a récompensé la domination de son équipe, le capitaine de l'OL a provoqué le deuxième but lyonnais suite à un dribble génial dans la surface suivi d’un centre qui a poussé Wesley Lautoa à envoyer le ballon dans ses propres buts (45e). Une minute plus tard, Depay réalisait un nouveau superbe numéro dans la surface, s’emmenant le ballon autour de deux défenseurs dijonnais avant de fusiller Alfred Gomis de près (45+1e).

Visiblement emprunté lors du Final 8, Depay a même pris la tête du classement des buteurs du championnat en inscrivant un triplé sur un nouveau penalty en seconde période (66e). Alors qu'un éventuel départ est envisagé avant la clôture du mercato le 5 octobre - son contrat se termine en juin 2021 -, Depay a donc rassuré sur son état de forme. Tout comme l'OL, qui aura maîtrisé la rencontre de bout en bout tout en se montrant séduisant dans le jeu sur certaines séquences. Lyon débute donc tambour battant cette nouvelle saison dont l'objectif final est le podium, afin de retrouver une Coupe d'Europe à laquelle les Lyonnais ne participeront pas cette année.