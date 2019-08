Ligue 1 : Rennes donne une leçon au Paris Saint-Germain

Nouvelle bête noire du Paris Saint-Germain, le Stade Rennais a infligé sa première défaite de la saison au champion de France en titre (2-1). Dans un Roazhon Park surchauffé, les hommes de Julien Stéphan ont cru au pire en offrant un but à Edinson Cavani, mais M'Baye Niang a égalisé d'une magnifique frappe en pivot avant que Del Castillo ne scelle le résultat. Le club Breton se hisse sur le podium de Ligue 1.

Mérité. Des erreurs techniques, une animation offensive aux abonnés absents et 100 ballons perdus… Il n’aura fallu attendre que deux petites journées pour que le Paris Saint-Germain connaisse sa première défaite de la saison (2-1). Et comme un symbole, c’est le Stade Rennais qui a fait tomber le champion de France en titre.

D'abord grâce à M'Baye Niang, égalisant d'une frappe en pivot de grande classe (44e) moins de dix minutes après l'ouverture du score d'Edinson Cavani (36e), qui avait profité d'une erreur grossière de Da Silva qui aurait dû être fatale. Puis ce fut au tour de Romain Del Castillo de s'illustrer de la meilleure des manières, parfaitement servi par son jeune, très jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga (16 ans) pour venir crucifier Alphonse Aréola d'une tête à bout portant (48e). Avec deux victoires pour commencer sa saison, le Stade Rennais est sur le podium de Ligue 1, et s'est prouvé qu'il avait de quoi y rester.

Un PSG fébrile techniquement

Alors que les Parisiens enchaînaient les passes latérales dans une domination stérile, les joueurs de Julien Stéphan restaient patients. Leur plan de jeu des Bretons était clair : alignés en 5-3-2, ils allaient faire le dos rond et attendre la moindre erreur technique des champions en titre afin de tenter de se projeter vers l'avant. Malgré une première frayeur sur un coup franc de Di Maria, qui déposait son centre sur la tête d'un Edinson Cavani malchanceux, ne trouvant que le claquement du ballon sur le poteau d'un Salin battu, les Rennais n'ont pas paniqué. Ils sont même montés d'un cran sur leur pelouse pour gêner la relance parisienne, qui semblait définitivement manquer d'huile ce dimanche soir.

Damien Da Silva aurait pu tout gâcher en une seconde. Sur une passe en retrait pour son gardien pourtant anodine, le défenseur français s'est complètement loupé pour littéralement offrir l'ouverture du score à Edinson Cavani, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide d'un Romain Salin pris à contre-pied. L'attaquant uruguayen marquait-là son 136e but en Ligue 1, le 195e de sa carrière. Rennes devait alors se découvrir pour revenir au score, le scénario idéal pour un score fleuve en faveur des Parisiens. Mais il n'en a rien été.

L'éclair Mbaye Niang

La raison ? Un éclair de génie de Mbaye Niang. En une seconde, comme seuls les grands attaquants le sont capables, l'avant-centre sénégalais allait faire hurler le Roazhon Park. D'une magnifique frappe en pivot dans la surface, il allait rallumer la lumière pour son club, laissant Marquinhos, Thiago Silva et Alphonse Aréola sans aucune autre solution que regarder le ballon fuser dans leurs filets (44e). Comme un éclair dans la nuit bretonne, après trois mois de disette pour lui, Coupe d'Afrique comprise, et un doublé contre Lille en mai dernier.

Comme si cet affront ne suffisait pas au PSG, dès le retour des vestiaires, Eduardo Camavinga, le prodige gamin de Ligue 1 (16 ans), parfait dans son rôle d'électron libre au milieu de terrain ce dimanche soir, allait déposer une merveille de ballon fouetté sur la tête de Romain Del Castillo. Une fois encore, Aréola ne pouvait rien faire, mis à part admirer la détente de son adversaire qui, au-dessus de tout le monde, adressait une tête piquée pour donner les commandes d'un match au scénario improbable au Stade Rennais (48e). Et par la même occasion gonfler une statistique qui fait mal à l'orgueil des champions de France : le PSG a encaissé au moins deux buts lors de cinq de ses six derniers déplacements en Ligue 1.

Démunis devant un tel panache, les Parisiens essayaient évidemment de revenir au score. Mais ni les entrées de Dagba, Sarabia et Paredes, ni un siège de plus de 10 minutes devant la surface rennaise en fin de match n'a changé le résultat. Rennes a tenu bon et a une nouvelle fois battu le Paris Saint-Germain (2-1). Avec deux victoires inaugurales, la saison des Bretons est définitivement lancée. Au contraire des Parisiens, qui passeront certainement leurs nerfs sur Toulouse, dimanche prochain, au Parc des Princes.