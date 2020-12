Ligue 1 - PSG-OL : les 5 matches les plus marquants de ces dernières années

• 25 février 2012 : 4-4 un match nul de folie

Le dernier match nul en date entre les deux équipes est également le match le plus prolifique en terme de buts. 25e journée de Ligue 1, les Lyonnais ont reçu le Paris Saint-Germain dans leur ancien stade de Gerland. L'ouverture du score à la 21e minute par le joueur parisien Hoarau n'était qu'un aperçu avant une multitude de buts. Côté lyonnais, Gomis, Lopez et Bastos n'ont pas tardé a répliquer en inscrivant 3 buts en 6 minutes (34e, 36e et 40e) pour redonner l'avantage à leur équipe. Avant la mi-temps le Brésilien Néné a réussi à réduire la marque pour le PSG (3-2). 3 buts ont été marqués en 2nde période pour finir sur un résultat digne d'un match de folie : 4-4.

• 28 février 2016 : l'OL met fin à l'invincibilité du PSG

A cette époque, le Paris Saint-Germain était invaincu en Ligue 1 depuis 36 matches. La terre a tremblé le 28 février 2016 à l'occasion de la 28e journée du championnat, quand l'Olympique Lyonnais a réussi, là où les autres ont échoué. L'OL a mis fin à l'invincibilité du PSG en s'imposant 2-1 à domicile. Un match bien maitrisé par les Gones et un but du milieu espagnol Sergi Darder, auteur d'un magnifique coup du sombrero sur Thiago Silva qui reste dans les mémoires.

Le milieu lyonnais Sergi Darder après avoir réalisé le coup du sombrero sur Thiago Silva © PHILIPPE DESMAZES / AFP

• 21 janvier 2018 : la sortie kamikaze d'Anthony Lopes et missile de Memphis Depay

Plus récemment, la rencontre entre le PSG et l'OL inoubliable s'est déroulée le 21 janvier 2018 lors de la 22e journée de championnat. Deux raisons ont fait de ce match une rencontre incontournable. 31e minute de jeu, Kylian Mbappé fonce vers le but d'Anthony Lopes. Le gardien portugais percute l'attaquant parisien, contraint de sortir sur une civière. N'ayant pas été sifflée par l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, cette sortie "kamikaze" a crée une grosse polémique dans le football français. Tenus en échec (1-1) pendant toute la rencontre, les joueurs de Bruno Génésio ont pris l'avantage à la dernière minute (90+5) grâce à un but du néerlandais Memphis Depay. Remplaçant au coup d'envoi, l'ancien mancunien, s'est placé en sauveur au coup de sifflet final, grâce à un missile qui a paralysé le gardien parisien Alphonse Areola.

• 7 octobre 2018 : le quadruplé historique de Kylian Mbappé

C'est l'heure des retrouvailles entre Kylian Mbappé et Anthony Lopes quelques mois après la blessure de l'attaquant parisien suite à une sortie violente du gardien portugais. Après une première mi-temps avec un but sur pénalty (Neymar, 9e) et une expulsion de part et d'autre (Kimpembe, Tousart), les hommes d'Unai Emery ont pu profiter d'un Kylian Mbappé explosif. Le Français a su prendre sa revanche sur le gardien portugais. En pas moins de 13 minutes, le joueur natif de Bondy, a réussi un exploit en inscrivant un quadruplé historique (61e, 66e, 69e, 74e). Score final de cette rencontre, 5-0 pour le PSG à domicile après un match en forme de démonstration.

9 février 2020 : dernier match au Parc des Princes et 199e but d'Edinson Cavani.

Le 9 février 2020 à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 marque la dernière fois où le Paris Saint-Germain a reçu l’Olympique Lyonnais sur sa pelouse. Un match synonyme de victoire pour le PSG (4-2) et de 199e but pour l’attaquant Edinson Cavani. Lancé à la 76e minute par son entraîneur Thomas Tuchel, l’Uruguayen n’a eu besoin que de 3 minutes pour percer la défense lyonnaise et renouer avec le chemin des filets qu’il n’avait plus trouvé depuis la 2e journée en août 2019. Ce sera l'avant-dernier but sous les couleurs parisiennes du meilleur buteur de l'histoire du PSG.