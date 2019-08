Ligue 1 : Lyon écrase Angers pour sa première de la saison à domicile

Les Lyonnais ont régalé leur public vendredi soir. Pour sa première de la saison à domicile, l'Olympique Lyonnais a atomisé Angers (6-0) en match d'ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Des buts signés Houssem Aouar, Jean Lucas et les doublés de Memphis Depay et Moussa Dembélé.

• Le match : une déculottée

Une chose est sûre, cette première à domicile, le nouveau directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, va s'en souvenir longtemps. Car vendredi soir au Groupama Stadium, il n'y avait que son équipe sur le terrain. Devant son public, l'OL a récité ses gammes avec une facilité déconcertante. Un festival, commencé dès la 12e minute de jeu, par l'ouverture du score d'Houssem Aouar, après une récupération haute des Lyonnais.

20 minutes plus tard, Moussa Dembélé lancé en profondeur côté gauche, est venu alourdir la marque (2-0). À la 42e, c'est Memphis Depay sur contre, qui a permis aux siens de rejoindre les vestiaires avec 3 buts d'avance. Le Néerlandais a remis ça dès son retour sur la pelouse, servit dans la surface par un magnifique ballon piqué d'Houssem Aouar (4-0). Moussa Dembélé et Jean Lucas ont inscrit les 5e et 6e buts de cette soirée idyllique pour les Lyonnais, cauchemardesque pour les Angevins.

• L'homme du match : insatiable Memphis Depay

Un doublé, une passe décisive, Memphis Depay a rendu une copie quasi parfaite vendredi soir. Le Néerlandais a fait preuve du sang froid qu'on lui connait devant le but, bien servi sur ses deux réalisations par Houssem Aouar. Depay à la finition, mais également au départ de l'action. L'ancien attaquant de Manchester United a donné le tournis aux défenseurs Angevins sur le dernier but Lyonnais, avant de servir Jean Lucas, totalement démarqué dans la surface.

• La stat : 9 buts en 2 matches

Grâce à cette démonstration, les Lyonnais comptabilisent déjà 9 buts après seulement deux journées de Championnat. Un départ canon pour les Bad Gones, le plus prolifique depuis 2002. Les Lyonnais signent également vendredi leur 5e match consécutif en Ligue 1 avec au moins 3 buts inscrits. Une première historique pour le club !

• L'image : la première de Juninho

Les supporters lyonnais ont mis les formes vendredi soir au Groupama Stadium. Pour fêter la première à domicile de leur nouveau directeur sportif Juninho et accueillir comme il se doit cette légende du club, ils ont déployé un immense tifo à l'effigie du Brésilien, auteur de 100 buts avec Lyon entre 2001 et 2009.

• La décla : "Plus content de mes joueurs que du résultat"

L'entraîneur de l'OL, Sylvinho s'est montré "tout à fait satisfait de ce premier match à domicile, le résultat a été très bon.", a-t-il déclaré. "C'était un match difficile contre un adversaire qui avait gagné contre Bordeaux et qui jouait en 4-5-1. Je suis plus content de mes joueurs que du résultat en lui-même.", a ajouté le Brésilien. "L'objectif est toujours de se qualifier pour la Ligue des champions en fin de saison, nous le savons." a-t-il rappelé.