Ligue 1 : Paris concède sa deuxième défaite de la saison face au Stade de Reims

Dépouillé de ses cadres, laissés au repos, blessés ou suspendus, le Paris Saint-Germain a concédé ce mercredi face au Stade de Reims sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 (0-2). Surpris par un but d’Hassane Kamara en première période, les Parisiens sont apparus trop fébriles offensivement pour espérer égaliser, et ont craqué une nouvelle fois dans le temps additionnel. Avec 15 points, ils restent néanmoins leaders au classement, à égalité de points avec Angers, vainqueur un peu plus tôt dans la soirée à Toulouse (0-2).

Sept journées passées et déjà deux défaites au compteur pour le Paris Saint-Germain. Battus à Rennes il y a un mois (2-1), les champions de France ont sombré une nouvelle fois, ce mercredi, au Parc des Princes. Et c’est le Stade de Reims qui s’est payé le luxe de dominer le PSG dans son antre (0-2). Mieux, les rouge et blanc ont réussi un petit exploit : en gardant leur cage inviolée, ils ont mis fin à la série de 63 matches consécutifs toutes compétitions confondues avec au moins un but inscrit pour le club de la capitale. Fort de ce succès de prestige, Reims remonte neuvième au classement, Paris reste leader.

Avant cela, Paris a tout tenté, ou presque pour revenir au score, et sauver le point du match nul, qui lui aurait permis de prendre seul les commandes de la Ligue 1. Entré en jeu à la place d’Eric Choupo-Moting, sorti sur blessure en première période, Angel Di Maria a bien tenté de réveiller ses coéquipiers, apathiques, mais n’y est pas parvenu. A l’image d’un Layvin Kurzawa aux abonnés absents et d’un Pablo Sarabia décevant, les Parisiens ont joué petit, sans rythme et sans envie.

Paris perdu

Privé de nombreux cadres (Mbappé, Cavani, Verratti, Thomas Tuchel pourra regretter d’avoir laissé au repos Idrissa Gueye et Thiago Silva. Sans eux, le collectif parisien est apparu rouillé, et les 72% de possession de balle en faveur du club de la capitale ne doivent pas laisser croire le contraire. Bien plus entreprenants offensivement, les Rémois ont été logiquement récompensés en première période, et c’est Hassane Kamara qui a surpris la défense parisienne pour ouvrir le score. A la retombée d’un bon centre de Marshall Munetsi, le milieu français a pris le dessus sur Loïc Mbe Soh – titularisé pour la première fois cette saison – et n’a laissé aucune chance à l’ancien portier du Real Madrid (1-0, 29e).