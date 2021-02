Ligue 1 : Nîmes met à pied son entraîneur Jérôme Arpinon, l'intérim assuré par Pascal Planque

Lanterne rouge de la Ligue 1 avec seulement 15 points au compteur, le Nîmes Olympique a pris la décision de mettre à pied son entraîneur, Jérôme Arpinon, ce vendredi 5 février. Dans un communiqué, le club indique avoir "procédé ce jour à la mise à pied à titre conservatoire de M. Jérôme Arpinon. M. Pascal Plancque assurera l'intérim en tant qu'entraîneur de l'équipe première durant cette période." Les Nîmois sont à 4 points de la première équipe non relégable, avec un match à jouer en plus.

La victoire au Vélodrome le 16 janvier dernier, qui a correspondu au début de la crise plus profonde de l'OM, n'aura pas suffi. La seule victoire sur les 11 derniers matches n'a pas permis de sauver l'entraîneur, Jérôme Arpinon. A 42 ans, l'ancien adjoint de Bernard Blanquart, qui lui avait succédé sur le banc nîmois en juin 2020, n'aura pas vécu une seule saison au complet. La pandémie de Covid-19 et l'arrêt de la saison passée avaient écourté sa première année, et cette fois, ce sont les résultats qui l'ont mis à mal.

A son tour, le technicien subit ce que son prédécesseur avait vécu. En effet, les dirigeants nîmois ont décidé de le remplacer par son actuel assistant, Pascal Planque, arrivé en début de saison après avoir dirigé les Chamois niortais.