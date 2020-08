Ligue 1 : Nice-Lens se jouera à huis clos

A un peu plus d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, les signaux négatifs s'accumulent. Dernier en date, le huis-clos décidé par l'OGC Nice pour son premier match face à Lens, prévu le 23 août. Le président du club, Jean-Pierre Rivère, explique cette "difficile" décision : "Nous sommes dans une région très touristique, et une accélération de la propagation du COVID-19 est observée. Cela augmente de jour en jour. Nous ne pouvons en faire abstraction".

Alors que la jauge des 5000 personnes vient d'être prolongée ce mardi par le Premier ministre jusqu'au 30 octobre, Nice est le premier club à décider d'aller plus loin qu'une limitation, en fermant tout simplement son stade aux spectateurs. Rivère a ensuite voulu se montrer rassurant : "Cette position ne préjuge évidemment pas de ce qui se passera ensuite. La sagesse dont nous faisons preuve aujourd'hui permettra peut-être aussi de sécuriser l'avenir. Le match suivant à domicile (Nice - Paris SG, ndlr) ne sera que le 20 septembre. On mesurera l’évolution de la situation d’ici là et on arrêtera une décision courant septembre, en fonction".