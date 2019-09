Ligue 1 : Neymar délivre le PSG face à Strasbourg

Comme prévu, l'attention n'était pas tout à fait portée sur le jeu ce samedi au Parc des Princes, lors de cette 5e journée de Ligue 1 entre Paris et Strasbourg. De retour sur les pelouses de Ligue 1 après un été compliqué, perturbé par son non-transfert au Barça, Neymar a été l'attraction d'un après-midi très calme sur le plan footballistique. Sifflé à chacun de ses ballons, visé par plusieurs banderoles et insulté dans des chants divers et variés, le Brésilien a cristallisé tout l'intérêt d'une partie qui, elle, en a manqué cruellement.

à voir aussi

Ligue 1 : L'accueil glacial du Parc des Princes pour Neymar, titulaire contre Strasbourg

Paris a longtemps peiné...

Si le PSG a vite mis le pied sur le ballon, le manque de tranchant offensif s'est vite fait ressentir. Il n'y avait guère que Neymar pour tenter d'apporter de la lumière dans le jeu ce samedi, mais ses numéros de soliste n'ont pas su porter le collectif. Pendant une majeure partie de la rencontre du moins. Sur les ailes, le manque d'apport des latéraux s'est cruellement fait ressentir côté parisien. Les Alsaciens ont, eux, bien négocié certains contres à l'image de Ludovic Ajorque mais Keylor Navas a été excellent pour sa première. Et le gardien des champions de France n'a pas été le seul à la hauteur, puisque son homologue strasbourgeois Matz Sels a lui aussi livré une superbe prestation dans les buts.

Recrue phare du dernier jour du mercato parisien, Mauro Icardi a disputé ses premières minutes sous son nouveau maillot. 30 exactement, en remplacement de Choupo-Moting. L'Argentin a doucement pris ses marques et aurait même pu inscrire son premier but sans un magnifique retour de Lamine Koné.

Neymar, comme une évidence

Mais voilà. Il était écrit que ce match était celui de Neymar, du début de la rédemption. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers un match nul logique, le Brésilien a délivré tout le Parc des Princes, tiraillé entre les sifflets et les applaudissements. Sur un centre de Diallo côté gauche, le numéro 10 du PSG s'envole pour claquer une reprise acrobatique du gauche qui termine au fond des filets avec l'aide du poteau (1-0, 92e). Un geste à la hauteur du talent de ce footballeur. Car si ses qualités n'ont jamais été remises en question, être capable de marquer un tel but, à ce moment-là, devant des supporters pour certains hostiles relèvent presque de l'exploit. Le pestiféré Neymar est en reconquête, et celle-ci a démarré de la plus belle des façons cet après-midi. Son doublé annulé pour un hors-jeu de Di Maria ne viendra, en tout cas, rien enlever.