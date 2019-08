Ligue 1 : Monaco-Lyon, un choc en ouverture

Monaco et Lyon ont fini la saison précédente sur deux dynamiques bien opposées. A l'heure de la reprise de la Ligue 1, les deux clubs vont entrer directement dans le grand bain dès vendredi (20h45) à Louis II. Si Lyon veut poursuivre sur sa lancée, les Monégasques doivent prouver qu'ils reviennent avec de nouvelles ambitions.

Après une année à oublier, les Monégasques ne joueront pas de compétitions européennes et pourront essentiellement se concentrer sur le championnat cette saison. Et ce premier match face à l'Olympique lyonnais fait office de véritable test pour le club de la Principauté.

Confirmer les ambitions

Après un mercato ambitieux, le onze monégasque semble avoir retrouvé des couleurs et les dirigeants des ambitions. Benjamin Lecomte dans les buts et le dynamiteur Gelson Martins espèrent insuffler un vent nouveau sur le Rocher. Le chef d'orchestre Aleksandr Golovin est également attendu à un autre niveau et ce match face aux Lyonnais représente un bon test pour le Russe au milieu de terrain.

Alors que Monaco a bien fini sa préparation avec deux victoires contre Valence (1-0) et Porto (1-0), le décollage est attendu contre Lyon, un prétendant au titre et à une place en Ligue des Champions. D'autant plus que les dirigeants monégasques espèrent retrouver la coupe aux grandes oreilles dès l'an prochain.

Le chantier lyonnais

Si Lyon n'a perdu aucun de ses 15 derniers matches d'ouverture en Ligue 1 (12 victoires, 3 nuls), les Gones n'abordent pas ce premier acte avec autant de certitudes que l'an passé. Le nouveau coach de Lyon, Sylvinho, qui va connaître son 1er match en tant qu’entraîneur, a dû faire face aux départs de Nabil Fékir, Tanguy Ndombélé et Ferland Mendy notamment, alors que Juninho devra combler le manque d'expérience au poste d'entraîneur de son compatriote par sa connaissance du club et du championnat.

Comme à l'été 2017, l'OL fait face à un nouveau chantier. Et les matches de préparation n'ont rien eu de rassurant à l'heure de reprendre le championnat national. Une victoire seulement en 4 matches face à Arsenal et des chantiers encore à ciel ouvert. Les Lyonnais devront de suite reprendre leurs habitudes de la saison dernière sous peine de subir d'entrée face à des Monégasques revanchards qui n'ont gagné qu’un seul de leurs 9 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), c’était le 18 mai dernier contre Amiens (2-0). En espérant que les statistiques puissent les rassurer.

