Ligue 1 : Lyon réussit ses débuts à Monaco

L'Olympique lyonnais a ouvert la nouvelle saison de Ligue 1 par une victoire à Monaco (3-0). Moussa Dembélé est le premier buteur de l'édition 2019-2020, imité ensuite par Memphis Depay et Lucas Tousart. Monaco a joué une heure à dix, après l'expulsion de Cesc Fabregas.

L'OL n'a jamais douté ! La pré-saison des Lyonnais (4 défaites en 5 matches) pouvait laisser craindre une entame de championnat difficile, mais ils ont répondu présent face à Monaco pour offrir à Sylvinho sa première victoire à la tête du club (3-0). Monaco s'est montré trop inoffensif pour espérer quoi que ce soit, handicapé par l'expulsion de Cecs Fabregas (30e).

Le match : Lyon n'a jamais eu peur

Si Lyon avait des motifs d'inquiétude, Monaco a rapidement mis les Lyonnais en confiance. Dès le premier corner, Moussa Dembélé a dominé Kamil Glik pour battre de la tête Benjamin Lecomte, arrivé cet été dans les bois monégasque (5e). Vingt-cinq minutes plus tard, Cesc Fabregas a quitté ses partenaires après une semelle sur Léo Dubois. D'abord sanctionné d'un carton jaune, l'Espagnol a finalement été expulsé avec l'aide de l'arbitrage-vidéo (30e).

Privés de leur leader technique et en infériorité numérique, les Monégasques n'ont jamais semblé dans le coup. Ils ont cédé une deuxième fois sur une frappe lointaine de Memphis Depay, mal jugée par Lecomte (36e). Lyon a ensuite gérer la rencontre, longtemps sans parvenir à aggraver le score. Lucas Tousart, retrouvé dans un milieu à trois avec Thiago Mendes et Houssem Aouar, a finalement scellé le succès lyonnais depuis l'extérieur de la surface.

Le joueur : Depay parle et agit

Memphis Depay n'avait pas pris de gants avant la rencontre. "Le changement était nécessaire, j'ai une impression de fraîcheur, et c'était ce qu'il nous fallait" a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L'Equipe. "Les deux dernières saisons, on faisait surtout des différences individuelles, il y avait toujours un joueur pour nous sauver, ajoutait-il. Mais si vous formez une vraie équipe, avec des règles, du respect, de la confiance, vous pouvez tout espérer." Un plaidoyer en faveur de Sylvinho, un franc-parler rare dans un football aseptisé, suivi d'actes sur le terrain. Buteur, certes un peu chanceux, il a montré une belle entente avec ses partenaires d'attaque, dont un excellent Moussa Dembélé. Le chemin est encore très long pour ce nouvel OL, mais le premier pas est fait.

Le chiffre : 16 matches d'ouverture sans défaite

L'OL n'a plus perdu son premier match de Ligue 1 depuis 16 ans. Les Gones ont signé leur 13e victoire, pour 3 nuls. Et comme lors des sept dernières saisons, ils n'ont pas encaissé de buts. Il faut maintenant enchaîner à domicile contre Angers, vendredi prochain. L'an dernier, les Lyonnais avaient concédé leur première défaite de la saison dès la 2e journée, à Reims (1-0).

La décla : Denayer, "capitaine heureux"

"On voulait démarrer fort, c’est très bien de débuter par une victoire. Je suis un capitaine heureux ce soir. On a bien travaillé toute la semaine. Il faut continuer à être solide défensivement. Je suis très fier d’être le capitaine. Forcément, je vais avoir plus de responsabilités mais je suis prêt. Il faut continuer à travailler."

